¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡×¤ÎÈ¹ÀëÇ·¤¬£²£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ê¥¤¥ÄÈ¹²ñÄ¹¤Î¼«Í³»þ´Ö¡×¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î·è¾¡Àï¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤ÏÅÀ¿ô¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤ºÇ½ª·èÀï¤Î¥Í¥¿¤òºÎÅÀ¤·¤¿¡£
¡¡£Í¡Ý£±¤Î·è¾¡Àï¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏÅÀ¿ô¤òÉÕ¤±¤ë¤¬¡¢¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿£³ÁÈ¤ÇÁè¤¦ºÇ½ª·èÀï¤Ç¤Ï¡¢¿³ºº°÷¤Ï°ìÈÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ó¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤¿¤á¡¢ºÎÅÀ¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢È¹¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿£²£°£±£¸Ç¯°Ê¹ß¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿ºÇ½ª·èÀï¤Î¥Í¥¿¤òºÎÅÀ¡£È¹¤Ï£±£¹Ç¯¤ÎÂç²ñ¤Ç¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥Í¥¿¤Ë£¹£¹ÅÀ¤òÉÕ¤±¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª·èÀï¤Î¥Í¥¿¤Ë¤â£¹£¹ÅÀ¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö£±ËÜÌÜ¸«¤Æ£²ËÜÌÜ¡¢Æ±¤¸¤À¤±¤É¡¢¤µ¤é¤Ë£±ËÜÌÜ¤ò¾å²ó¤ë¤Î¤¬Í£°ì¡Ø³¨¤¬¸«¤¨¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Í¥¿¤À¤Í¡£¤¤¤Þ»×¤Ã¤¿¤é¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¤¦¸«¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢µÕ¤Ë¡£Ì¾ºî¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤â¤¦£±ÁÈ¡¢£¹£¹ÅÀ¤òÉÕ¤±¤¿¤Î¤¬ºòÇ¯¤Î¤¿¤¯¤í¤¦¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤¦à¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¥Û¥ó¥È¤Ë£±£°£°ÅÀ¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¦¥±¤Æ¤¿¤«¤é¤Í¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËºÇÄãÆÀÅÀ¤Ï£²£³Ç¯¤ÎÂç²ñ¤Ç¡¢¡Ö¤µ¤ä¹á¤Ïà¸«¤»»»á¤Ç£¸£µÅÀ¡×¤È¡¢ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤¿¥Í¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸·¤·¤¤ÅÀ¿ô¤òÉÕ¤±¤¿¡£