¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢¿Íµ¤VTuber¤ò¿ôÂ¿¤¯ÇÚ½Ð¤¹¤ë¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×ºÇÂçµé¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡õ¥é¥¤¥Ö¡Ôhololive SUPER EXPO 2026 Supported By BANDAI¡Õ¤ª¤è¤Ó¡Ôhololive 7th fes. Ridin¡Çon Dreams Supported By LAWSON¡Õ¡Ê°Ê²¼¡Ôhololive SUPER EXPO 2026¡Õ¡Ôhololive 7th fes.¡Õ¡Ë¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¡¢£²·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤è¤ê¡¢²áµî¤Î£³rd¡Á£µth fes.¤ª¤è¤Ó½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤ò10Æü´ÖÏ¢Â³¤ÇÁ´ÊÔÌµÎÁÊüÁ÷¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡Ôhololive SUPER EXPO 2026¡Õ¡Ôhololive 7th fes.¡Õ¤Ï£³·î£¶Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é£¸Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î£³Æü´Ö¡¢ÀéÍÕ¸©¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëVTuber»öÌ³½ê¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×ºÇÂçµé¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡õ¥é¥¤¥Ö¡£¡ÈEXPO¡É¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¸³¥Ö¡¼¥¹¤äÆÃÊÌÅ¸¼¨¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢¡È£·th fes.¡É¤Ç¤Ï½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤¬·èÄê¤·¤¿¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×´ØÏ¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÌµÎÁÊüÁ÷´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îfes.£¹ËÜ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô200Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¹¤ë¡ÈÌþ¤··Ï¡É VTuber¡¦ÇËô¤ª¤«¤æ¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤½é¥½¥í¥é¥¤¥Ö¡ÖÇËô¤ª¤«¤æ 1st Live.¡Ø¤Ý¤¤¤º¤Ë¤ã¡Á¤·¤ó¤É¤í¡¼¤à¡Ù¡×¤Î·×10ËÜ¤ò£²·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤«¤é£³·î£´Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î10Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê½ç¼¡¡¢Á´ÊÔÌµÎÁÊüÁ÷¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¸ø±é¤ÏÊüÁ÷¸å£±Ç¯´Ö¡¢¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¡Ö¹¹ð¤Ä¤ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ê¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â¸«ÊüÂê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖABEMA¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×½êÂ°VTuber¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÁ´ÂÎ¥é¥¤¥Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¡¢ÅÆÅÄ¤Ú¤³¤é¡¢³Ñ´¬¤ï¤¿¤á¡¢¾ï°Ç¥È¥ï¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤ä¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×£µ´üÀ¸¡¢ÃËÀVTuber¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Û¥í¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤Ê¤É¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¥é¥¤¥Ö¤âÀä»¿ÇÛ¿®Ãæ¡£
