【ワンダーフェスティバル2026[冬]】 開催日時：2月8日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール 入場料 当日券：4,000円

「ワンダーフェスティバル2026[冬]」では、今年生誕60周年を迎える「ウルトラシリーズ」の特別イベント「ウルトラ怪獣ワンフェス」が開催された。

企業エリアに設けられた「ウルトラ怪獣ワンフェス」ブース

ウルトラシリーズのウルトラマンや怪獣は、このワンダーフェスティバルでも人気のジャンルで、参加する一般ディーラーも多数の作品を制作し出品している。このイベントは円谷プロダクション全面協力のもと、企業エリアの一角にブースを設け大型のスタチューやフォトスポットを展示。さらに今回のワンフェスに出展したディーラーの作品も大量展示された。

ウルトラマンの立像が来場者を迎える

新旧ウルトラマンの共演だ

ウルトラシリーズ60周年の記念スポット。ロゴのシルエットに立体造形のウルトラマンが重なる

「怪獣無法地帯」の多々良島をイメージしたフォトスポット。吸血植物「スフラン」の触手に巻かれて写真が撮れるのだ

メトロン星人とちゃぶ台を挟んで「ウルトラマン カードゲーム」を遊ぶ写真を撮れるフォトスポット

造形師の木下隆志氏による金属製の「銅合金 ウルトラマン」

公式の記念グッズや、企業によるグッズの販売も行われた

声優の関智一氏が原型を手がけたガレージキット「ウルトラマンレオ対ブラックギラス」が「ウルトラ怪獣ワンフェス特別再開ver.」として販売された

ここからは一般ディーラーとして参加した造形クリエイター諸氏による作品を写真にて紹介しよう。展示されたものは原則として、ワンフェスの実行委員会を通して当日版権の許可を得ている作品で、実際にディーラーのブースで販売されたものも多い。その内容は作品、キャラクター、メカ、情景、サイズなど実に幅広く60年という作品の歴史を強く感じられた。劇中のウルトラマンや怪獣を忠実に再現したものから、クリエイターが自身のセンスを強く盛り込んだものまで作風も様々で、展示を見た人は造形への制作意欲を大いに刺激されたのではないだろうか。

作品数は数百点に及び、撮影の時間帯の都合でまだ展示されていないものもあったので、全て紹介できないのだが、そのいくつかを写真にて紹介しよう。

【一般ディーラーの作品】

一般ディーラーの作品が並ぶ展示コーナー。非常に見応えのある内容で、人の波が絶えなかった

(C)円谷プロ