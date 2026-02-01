1stDVD『ちよのこと』がDMMの2025年月額DVDレンタル部門で年間アイドルランキング2位の天野ちよ。彼女の新たな一面が見られる取り組みがあるという。

「じつは画家さんが所属している事務所とご縁があり、コラボすることが決まりました。私のランジェリー姿をアートとして描いてもらうんですが、グラビアもアートのひとつじゃないですか。えっちなかわいいコを描くのが得意なアーティストさんが担当してくれるので、たくさんの人に見てもらえると嬉しいですね」

今年は丙午ということもあり、どんどん新しいことに挑戦することがいいとされているそう。そんななか、彼女も新たな目標に向かっている。

「今年は絶対に紙の写真集が出したくて、どこから見られてもいいように、TikTokでパーソナルトレーニングを受けているところを配信しています。ふだん苦しそうにしている姿を見られることはないので少し恥ずかしいですが、たくさんの方々に応援されるので頑張れます。写真集のオファーお待ちしています！」

あまのちよ

31歳 1994年9月2日生まれ 福岡県出身 ?T169・B92W61H85 アパレル店員を経て、2019年レースクイーンとして活動開始。レースクイーン卒業後はグラビアアイドルとして活躍中。そのほか最新情報は、公式X（@el_mundo_mar）、Instagram（@el_mundo_mar_sol_nail）にて

※FLASHデジタル写真集『All day long』は各電子書店で発売中！

※月額1100円（税込み）の会員制サイト「FLASH Prime」にて未公開カットを公開中！

写真・小塚毅之

スタイリスト・鮎川恵子

ヘアメイク・梅原麻衣子（GiGGLE）