¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡×¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Ê49¡Ë¤¬¡¢6Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥¯¥í¥Ê¥À¥ë¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë1¡¦58¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÁÆÉÊ¤¬¿³ºº°÷¤È¤Ê¤ê¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷À·Ý¿Í¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¤ò·è¤á¤ë¡ÖTHE¡¡W¡×¤ÎÎ¢»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï·Ý¿ÍÆ±»Î¤¬Î¢ÏÃ¤ä¥´¥·¥Ã¥×¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦´ë²è¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¾Þ¥ì¡¼¥¹¡×¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡¦¥Ê¥À¥ë¤¬¡ÖÁÆÉÊ¤¬¿³ºº°÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¸«¤¿¡£ÁÆÉÊ¤Ã¤Æ²þ¤á¤ÆÀ¨¤¤¤Ê¤È¡£¤¢¤¤¤Ä¤¬¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡×¤È¡ÖTHE¡¡W¡×¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡ÖTHE¡¡W¡×¤ÇÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿º°Ìî¤Ö¤ë¤Þ¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ÎÁÆÉÊ¤Î¿É¸ýÁíÉ¾¤Ë¶ì¡¹¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º°Ìî¤Ö¤ë¤Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ËÁÆÉÊ¤¬1000Ëü±ß¤Î²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Ö¤ë¤Þ¤Ï¡È¤ó¡©¡É¤È¤¤¤¦´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é²¿¤«·ù¤Ê¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤ì¤Ï°ã¤¦¤é¤·¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º°Ìî¤Ö¤ë¤Þ¤Ï¡¢¼Â¤Ï¥¨¥ë¥Õ¤¬¾¡¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¤ª¤¤¤Ê¤ê¤µ¤ó¤Ç¡È¤¢¤²¡¼¡É¤ò¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤ë¤ÈÊÑ¤Ê¶õµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ë´Þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤¤¤Ê¤ê¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Î°ì½Ö¤ÎÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¥Ê¥À¥ë¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ä¤ä¤³¤·¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁíÉ¾¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡È¤ó¡Á¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ½¾ð¤¬¡¢¤¢¤ÎÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤«¤é¡×¤È¡¢º°Ìî¤Ö¤ë¤Þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤¬ÁÆÉÊ¤«¤é¸ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Çï»ÒÈ´¤±¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖÁÆÉÊ¤¬YouTube¤ÇÁíÉ¾¤ò¤¢¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¡Êº°Ìî¤Ö¤ë¤Þ¤Ï¡Ë¡È¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¨¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£