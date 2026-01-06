¿©»ö¥Ç¡¼¥ÈÃæ¡¢¼Â¤Ï½÷À¤«¤é¸¸ÌÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Î¹ÔÆ°4¤Ä¡£À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ö2²óÌÜ¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ï¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³
¡½¡Î¥¼¥íÎø°¦ ¡Á·Ð¸³ÃÍ¥¼¥í¤«¤é³Ø¤ÖÎø°¦¹ÖºÂ¡Á¡¿ºæ²°ÂçÃÏ¡Ï¡½
¡¡¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢Îø°¦¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦Îø°¦¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Îºæ²°ÂçÃÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡É®¼Ô¤ÏLINE¸ø¼°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ·×1Ëü·ï°Ê¾å¤Î¥Á¥ã¥Ã¥ÈÎø°¦ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÃÎ¿Í·ÐÍ³¤ÇÂÐÌÌ¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢ÀÊÌ¡¦Ç¯ÎðÌä¤ï¤º¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊý¤ÎÎø¤Î¤ªÇº¤ß¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¡¢ÃÎ¸«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡2020Ç¯¹ñÀªÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¡ÖÀ¸³¶Ì¤º§Î¨¡×¡Ê50ºÐ»þ¤ÎÌ¤º§³ä¹ç¡Ë¤ÏÇ¯¡¹¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½÷À¤Ï17.8¡ó¡¢ÃËÀ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï28.3¡ó¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢Îø°¦¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¡¹¤Ë¤âÉ®¼Ô¤ÎÃÎ¸«¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÌò¤ËÎ©¤Æ¤Ð¤Ê¤Ë¤è¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¡¥Ó¥¸¥å¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤·¥È¡¼¥¯ÎÏ¤Ë¤â¼«¿®¥¢¥ê¤Ê¤Î¤Ë¡Ä
¢¨¤³¤Îµ»ö¤ÏËÜ¿Í¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¼ÂºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é°ìÉôÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÏÎø³è¡¦º§³èÃæ¤È¤¤¤¦Æ»É§¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦ÃËÀ¡¦43ºÐ¡Ë¤«¤é¤Î¤´ÁêÃÌ¡£
¡Ö¤ª¤Â¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ªÁê¼ê¤ÏÆ±Ç¯Âå¤Î½÷À¤«¤»¤¤¤¼¤¤5ºÐ²¼¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Î½÷À¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ó¥¸¥å¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÍÛ¥¥ã¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¥È¡¼¥¯ÎÏ¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â2²óÌÜ¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£1²óÌÜ¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ç¿©»ö¤«°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ËÍÅª¤Ë¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤ªÁê¼ê¤Î½÷À¤«¤é¥Õ¥§¡¼¥É¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼¡¤Î¥Ç¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤â¤¦²¿¿Í¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ»É§¤µ¤ó¡Ë
¡¡Æ»É§¤µ¤ó¤ÏÄÌ¿®·Ï´ë¶È¤Î±Ä¶È¥Þ¥ó¤Ç¡¢Ç¯¼ý¤Ï500Ëü±ßÂæ¤È¤¤¤¦¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÏÀ¶·é´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤µ¤ï¤ä¤«¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ï¥Ä¥é¥Ä¤È¤·¤¿Ãý¤êÊý¤ÇÌÀ¤ë¤¤°õ¾Ý¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È2²óÌÜ¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡Ä¡Ä¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤ª¤Î¤º¤È¡È°û¿©Ãæ¤Î¸ÀÆ°¡É¤Ë¤Ê¤Ë¤«¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿ä»¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦Í½ÁÛ¤·¤ÆÆ»É§¤µ¤ó¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¿©»ö¥Ç¡¼¥È¤Î¡ÈÈó¥â¥Æ¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢4¤Ä¤ÎNG¹ÔÆ°¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Å¹°÷¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡È¤ªµÒÍÍ¤Ï¿ÀÍÍ¡ÉÅª¤Ë²£ÊÁ¤ÊÂÖÅÙ
¡¡¤Þ¤º¡¢Æ»É§¤µ¤ó¤Ï¿©»ö¥Ç¡¼¥È¤ÎNG¹ÔÆ°¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖÅ¹°÷¤µ¤ó¤Ë²£ÊÁ¤ÊÂÖÅÙ¡×¤ò¡¢Ìµ¼«³Ð¤ÇÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Å¹°÷¤µ¤ó¤ò¸Æ¤Ö¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¤ª¡Á¤¤¡¢Áá¤¯Íè¤¤¤è¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°¤¤°ÕÌ£¤Ç¡È¤ªµÒÍÍ¤Ï¿ÀÍÍ¡ÉÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌÏÍÍ¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËºÇ¶á¤Ï¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ëÃíÊ¸¤äQR¥³¡¼¥É¤«¤é¥¹¥Þ¥ÛÃíÊ¸¤¹¤ë¤ªÅ¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ»É§¤µ¤ó¤ÏÆþÎÏ¤¬¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢¤¤¤Á¤¤¤ÁÅ¹°÷¤µ¤ó¤ò¸Æ¤ÓÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ»É§¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡Ö¤½¤Î¤ªÅ¹¤Î¤¿¤á¤òÁÛ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤ÐÎÁÍý¤ÎÅþÃå¤¬ÃÙ¤¤¡¢ÎÁÍý¤¬Îä¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢ÎÁÍý¤ÎÌ£¤¬Çö¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤ï¤¶¤ÈÅ¹°÷¤µ¤ó¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤ËÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¸À¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÅ¹°÷¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Æ»É§¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Á¤é¤Ï¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤À¤«¤é´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Íý¶þ¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡¢¤¹¤°¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤²ñÏÃÃæ¤Ë¤âLINEÊÖ¿®
¡¡Æ»É§¤µ¤ó¤ÏÆüº¢¤«¤é¤¹¤°¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¥¤¥¸¤ë¥¯¥»¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¡£
¡¡ÅÌÊâ°ÜÆ°Ãæ¤Î¿®¹æÂÔ¤Á¤Î¤È¤¤ä¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ê¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤ï¤º¤«¤Ê¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Ç¤â¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¥²¡¼¥à¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¿©»ö¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤Ë¤â¡¢¤Ê¤«¤ÐÌµ°Õ¼±¤Ç¤Ä¤¤¤Ä¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£²ñÏÃ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤¿¤Û¤ó¤Î°ì½Ö¤Î»þ´Ö¤Ç¤â¥¹¥Þ¥Û¤ò¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿½÷À¤È¤Î²ñÏÃ¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ç¤â¡¢LINEÄÌÃÎ¤¬Íè¤ë¤È¤½¤Á¤é¤òÍ¥Àè¡£µÞ¤®¤ÎÍÑ·ï¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ËÌÜ¤òÍî¤È¤·¤ÆÊÖ¿®¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤½¤¦¡£¤½¤ì¤â¿©»öÃæ¤Ë²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¡Ä¡Ä¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤¬µ¤Ê¬¤ò³²¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
