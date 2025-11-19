【フラワーミッフィー】ミッフィーと「ストロベリーケーキ」がテーマの期間限定ドリンクが登場！
オランダの人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」がお届けするドリンクスタンド「フラワーミッフィー ジュースガーデン」にて、2025年11月21日（金）より、期間限定のドリンクメニュー「フラワーミッフィー ストロベリーケーキドリンク」が提供される。また、同日よりフラワーミッフィー ジュースガーデンのメニューをモチーフにした「Flower Miffy ジュースガーデン マカロンエコバッグ」が発売される。
1955年にオランダの絵本作家ディック・ブルーナによって誕生したミッフィー（オランダ語では ”ナインチェ” ）は、好奇心旺盛で優しいウサギの女の子。シンプルなシルエットにドットの目とバッテンの口が印象的で、子どもたちの日常の小さな冒険を通して、世代を超えて愛され続けている。
フラワーミッフィー ジュースガーデンでは、ミッフィーとお花をテーマに四季の変化を感じていただけるドリンクを提供しており、2025年11月21日（金）からはホリデーシーズンにぴったりの「ストロベリーケーキ」をテーマにしたドリンク「フラワーミッフィー ストロベリーケーキドリンク」が期間限定で販売される。
ドライストロベリーとホイップクリームでストロベリーケーキを表現した「フラワーミッフィー ストロベリーケーキドリンク」は、甘酸っぱいストロベリーソースとダージリンティーのドリンク。ホイップクリームに添えたクラッシュクッキーでざくざくとした食感が楽しめる。
ホリデーシーズンにぴったりの、デザートのような期間限定ドリンクを楽しんでほしい。
また、フラワーミッフィー ジュースガーデンで、テイクアウトスイーツとして提供しているマカロンをモチーフにしたポーチとエコバッグのセットが登場する。
マカロンポーチは、ソフトボアの生地を使用し、ぬいぐるみチャームのようなあたたかみを感じるアイテムに仕上げられている。ミッフィーマカロンに付いているお花のチョコレートをイメージしたチャームと、お手持ちのバッグやエコバッグの取っ手に付けられるようチェーンが付いた便利な仕様だ。
エコバッグは、なめらかな触り心地が特徴的なピーチスキンを採用し、マットで落ち着いた光沢感とシンプルなデザインが普段使いにぴったり。
セットで使用するのはもちろんのこと、それぞれの用途に合わせて日常のさまざまなシーンで活躍する、フラワーミッフィー ジュースガーデン限定のおすすめのアイテムだ。
Illustrations Dick Bruna （C） copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com
