¥í¥¨¥Ù¤¬¿·¤¿¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë´Ú¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¥½¥ó¡¦¥¬¥ó¤òµ¯ÍÑ
¡¡¡Ö¥í¥¨¥Ù¡ÊLOEWE¡Ë¡×¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë´Ú¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¥½¥ó¡¦¥¬¥ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥ó¡¦¥¬¥ó¤Ï2017Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥«¥Î¥¸¥ç¤Ï±³¤ò°¦¤·¤¹¤®¤Æ¤ë¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÎø¤¹¤ë¥¢¥×¥ê Love Alarm¡×¡¢¡ÖSweet Home ¡Ý²¶¤ÈÀ¤³¦¤ÎÀäË¾¡Ý¡×¡¢¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡×¡¢¡Öµ¤¾ÝÄ£¤Î¿Í¡¹: ¼ÒÆâÎø°¦¤ÏÍ½Â¬ÉÔÇ½?!¡×¡¢¡Ö¥Þ¥¤¡¦¥Ç¡¼¥â¥ó¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½¢Ç¤¤ËºÝ¤·¡¢¥½¥ó¡¦¥¬¥ó¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¤ä¥ì¥¶¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¥í¥¨¥Ù¤Î³×¿·Åª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Ç¤â¡¢¼Â¸³Åª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤È¼«¿È¤Î·Ý½ÑÅª¥ë¡¼¥Ä¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤ò¤È¤â¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£