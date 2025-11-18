¡Ö¤Ê¤ó¤ÜÄ´¤Ù¤Æ¤â¤í¤Æ¤âÎ©ÇÉ¤Ê¤â¤ó¤ä¡×¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¡ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥ë¡¼¥Ä¡É¤È¤Ï¡©¡¡°¦É²¤Î½ÇÉã(84)¤¬¼óÁê½¢Ç¤¤ËÏ³¤é¤·¤¿¡È°Õ³°¤ÊÁÛ¤¤¡É
¡¡½é¤Î½÷ÀºËÁê¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¿ÓÌîÇîÂ§»á¤¬¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ä²ÈÂ²¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë°¦É²¸©¾¾»³»Ô¤Ø¤ÈÉë¤¤¤¿¡£
¡Ö¹â»Ô²È¤äÁáÉÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡°¦É²¸©°ËÍ½·´¾¾Á°¡Ê¤Þ¤µ¤¡ËÄ®¡£¾¾»³Ê¿Ìî¤ÎÀ¾Ã¼¡¢ÅÄÈª¤È¸Å¤¤½¸Íî¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ëÄ®¤À¡£¤³¤ÎÄ®¤Ë¤¢¤ë½¡¶â»û¡Ê¤½¤¦¤¤ó¤¸¡Ë¤È¤¤¤¦¸ÅÑë¤òË¬¤Í¤¿¤Î¤Ï¡¢10·î11Æü¤Î¸áÁ°6»þÈ¾¡£ÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿¶Æâ¤ØÊâ¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢Éß¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿Çò¤¤º½Íø¤¬Â¸µ¤ÇÆß¤¤²»¤òÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡½¡¶â»û¤ÎËÜÆ²¤¬·úÎ©¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏËü¼£¸µÇ¯¡Ê1658Ç¯¡Ë¤È¤µ¤ì¡¢¿¿¸À½¡Ë»³ÇÉ¤ËÂ°¤¹¤ë¡£
¡Ö¤É¤¦¤¾¤ª¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡ÆÉ·Ð¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÁÎÎ·¤Ë¡¢¼èºà¤Î¼ñ»Ý¤ò¹ð¤²¤ë¤ÈÂç¹´Ö¤ËÄÌ¤µ¤ì¡¢Éû½»¿¦¡Ê75¡Ë¤È¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÁ°Æü¡¢À¯³¦¤Ç¤Ï¸øÌÀÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©²ò¾Ã¤òÉ½ÌÀ¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¡Ê64¡Ë¤ÎÆ°¸þ¤Ë¡¢¹ñÌ±¤Î»ëÀþ¤¬°ìÀÆ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹â»Ô¤Ï½÷À½é¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¤½¤ó¤ÊÀ¼¤¬Æü¤´¤È¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Éû½»¿¦¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿Ãã¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖËÜ²»¤ò¤¤¤¨¤Ð¡¢²¿¤âº£¡¢²ÐÃæ¤Î·ª¤ò½¦¤ï¤ó¤Ç¤â¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸ý¤Ö¤ê¤Ë¤Ï¡¢ÁÎÎ·¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢½¡¶â»û¤¬°¦É²¸©¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä¹â»Ô²È¤ÎÊîÄó»û¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÉû½»¿¦¤ÏÁáÉÄ¤Î½¾·»¤È¤¤¤¦´ÖÊÁ¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤¬·è¤¹¤ë¤È¡¢³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÈà½÷¤ÎÍèÎò¤ò·«¤êÊÖ¤·¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢¤É¤ÎÊóÆ»¤â³µ¤Í»÷ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¿Í¤¬Â¿¤¯¤Î¾ì¤Ç¼«¤é¤Î²áµî¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£¼«Ãø¤ä¿·Ê¹¡¢»¨»ï¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¼«¤é¤ÎÊâ¤ß¤òÀÖÍç¡¹¤ËÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡1961Ç¯3·î¡¢ÁáÉÄ¤ÏÆàÎÉ¸©¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£µ¡³£¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¶Ð¤á¤ëÉã¡¦ÂçµÙ¡Ê¤À¤¤¤¤å¤¦¡¢µýÇ¯79¡Ë¤È¡¢ÆàÎÉ¸©·Ù¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿Êì¡¦ÏÂ»Ò¡ÊµýÇ¯86¡Ë¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¡£6ºÐ²¼¤ÎÄï¡¦ÃÎ»Ì¤ÏÁáÉÄ¤ÎÈë½ñ¤À¡£ÍÄ¾¯´ü¤Ï¡¢ÉãÊý¤ÎÁÄÉã¤â°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤«¤éÊÙ¶¯Ç®¿´¤Ç¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ä½ñÆ»¤ò½¬¤¤¡¢¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤È¡¢¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¤¥¯¤ÇÄÌ³Ø¤¹¤ë¤È¤¤¤¦³èÈ¯¤ÊÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¿À¸ÍÂç³Ø·Ð±Ä³ØÉô¤Ë¿Ê³Ø¸å¤Ï¥Ø¥Ó¥á¥¿¥Ð¥ó¥É¤Ç¥É¥é¥à¤òÃ´Åö¡£Ä¹Ç¯¤Î°¦¼Ö¤Ï¥È¥è¥¿¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡¦¥¹¡¼¥×¥é¤Ç¡¢X JAPAN¤ÎYOSHIKI¤ä¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¡£
¡¡³µ¤Í¡¢¤³¤ì¤¬Äê·¿¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Èà½÷¤¬¼«¿È¤Î²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëºÝ¤Ë¡¢ÅÙ¡¹¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¸«¤»¤ë¤Î¤¬¡¢Î¾¿Æ¤ÎÂ¸ºß¤À¡£
¡¡Î¾¿Æ¤Ï¤·¤Ä¤±¤Ë¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Å°Äì¤·¤Æ¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÂ¾¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¿¦¶È¤Ëµ®ìÍ¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÂ¾¿Í¤Î°¸ý¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤´ÀèÁÄÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡×¡£ÍÄ¤¤¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤«¤é¡Ö¶µ°éÄ¼¸ì¡×¤ò°Å¾§¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢ËÜ¿Í¤¬ÅÔÅÙ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÎ¾¿Æ¤â¤Þ¤¿¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤ëÁ°¤«¤é¶µ°éÄ¼¸ì¤ÎÁ´Ê¸¤ò°Åµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢»þÂå¤ò±Û¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿¡È²È·±¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Èà½÷¤¬¼«¤é»äÀ¸³è¤ò¸ì¤ë¤È¤¡¢¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡È²È¡É¤¬¤¢¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î²È¤Îµ¯ÅÀ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê²È¤¬Èà½÷¤ò·Á¤Å¤¯¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖÂÎ¤È¿´¤ÎÈ¾Ê¬¤Ï¡¢°¦É²¸©Ì±¡×
¡¡¾ë²¼Ä®¤ÎÌÌ±Æ¤òº£¤â»Ä¤¹¡¢°¦É²¸©¾¾»³»Ô¡£ÁáÉÄ¤Î¿ÍÀ¸¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿Î¾¿Æ¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¤³¤³¾¾»³»Ô¤Ç°é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥Æ¥ì¥Ó°¦É²¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢ÁáÉÄ¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö»ä¤ÎÂÎ¤È¿´¤ÎÈ¾Ê¬¤Ï¡¢°¦É²¸©Ì±¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈà½÷¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¿È¾À¸¤ÎÃæ¤Ë¡¢°¦É²¸©¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£
¡¡ÂçµÙ¤Ï7¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Î¼¡ÃË¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÄÁ¤·¤¤Ì¾Á°¤Ï¡¢Éã¤ÎÀµµü¤¬¾Íè¡¢ÂçµÙ¤ò»û¤ËÍÜ»Ò¤Ë½Ð¤½¤¦¤È¡¢ÁÎÎ·¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆÉÕ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
À¯¼£²È·ù¤¤¤Î°ì²È¤À¤Ã¤¿
¡¡¤½¤ó¤ÊÂçµÙ¤ÎÄï¤Ç¡¢º£¤â¾¾»³»ÔÆâ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÁáÉÄ¤Î½ÇÉã¤òË¬¤Í¤¿¡£»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤«¤é¼Ö¤Ç30Ê¬¤Û¤É¤ÎÅÄ±àÃÏÂÓ¤Ë¥Ý¥Ä¥ó¤È·ú¤ÄÊ¿²°¤Î½»Âð¤Ç¡¢Äí¤Î¼êÆþ¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¹â»Ô½Ó²ð¡Ê84¡Ë¤À¡£
¡Öº£¤ÏÁáÉÄ¤È¤ÏÆÃ¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ê¡£ÀÎ¤Ï¡¢¡ÊÁáÉÄ¤¬ÅöÁª¤·¤¿¡Ë¤ª½Ë¤¤¤Î¤È¤·»µ®¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¡¢¡Ø¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤¦¡Ù¤È¸À¤¦¤À¤±¤Î¤³¤È¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹½Ó²ð¤Ï¡¢¤É¤³¤«ÁáÉÄ¤È´é¤ÎÎØ³Ô¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£Ï¢ÆüÊóÆ»¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤ë¤È¡¢°Õ³°¤Ê¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Ï¡¢¤ß¤ó¤ÊÀ¯¼£²È¤¬·ù¤¤¤Ç¤Ê¡£¡ØÀ¯¼£²È»¦¤·¤Æ¤âºá¤Ë¤Ê¤é¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¯¤é¤¤¡¢Ã¯¤â´î¤ó¤Ç¤ë¼Ô¤Ï¤ª¤é¤ó¡×
¡¡À¤¤ÎÃæ¤¬¡¢½÷À½é¤Î¿·ÁíÍýÃÂÀ¸¤«¤ÈÇ®µ¤¤òÂÓ¤Ó¤ëÃæ¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤ÏÁ´¤¯¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿É½¾ð¤À¡£½Ó²ð¤ÏÄíºî¶È¤Î¼ê¤ò»ß¤á¤Æ¡¢¤³¤¦ÏÃ¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¡£
¡Ö·»µ®¡ÊÂçµÙ¡Ë¤Ê¤ó¤«¤â¡¢¤ï¤·¤Ë¸À¤¦¤È¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¡ÊÂçµÙ¡Ë¤ÏÅüÇ¢¤ä¤±¤ó¡¢¤è¤¯»¶Êâ¤·¤¿¤êÊâ¤¤è¤ë¤È¡¢¤¹¤ì°ã¤¦¤ß¤ó¤Ê¤ËÆ¬²¼¤²¤Ê¤¤¤±¤ó¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦¡ÊÆàÎÉ¤«¤é»ä¤Î¡Ë²È¤ËÍè¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¤¤è¤Ã¤¿¤è¡£¶á½ê¤Ë¤¤¤¤²È¤¢¤Ã¤¿¤éÃµ¤·¤È¤¤¤Æ¤¯¤ì¡¢¸À¤¦¤Æ¤Ê¡£¤½¤ó¤À¤±¿ÈÆâ¤ËÀ¯¼£²È¹¥¤¤Ê¿Í¤ÏÃ¯¤â¤ª¤é¤ó¡£ÁáÉÄ¤Ï¾¾²¼À¯·Ð½Î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤¢¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤ä¤í¤¦¤±¤É¡×
¡¡ÂçµÙ¤ò´Þ¤à¤¤ç¤¦¤À¤¤7¿Í¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ò¾¾»³»ÔÌø°æÄ®¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£Ìø°æÄ®¤Ï¸½ºß¡¢°ËÍ½Å´Æ»¤ÎÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤¬Ää¤Þ¤ë¾¾»³»Ô±Ø¶á¤¯¤Î°ìÂÓ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤À¡£Êì¿Æ¤ÏÂçµÙ¤¬9ºÐ¤Îº¢Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢Àµµü¤¬ÃË¼ê°ì¤Ä¤Ç7¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î¤ª¤ä¤¸¤Ï¡¢Ì«Ä®¤Ç¸âÉþ²°¤ò¤·¤è¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤¦½Ó²ð¤¬Â³¤±¤¿¡£Ì«Ä®¤È¤ÏÅö»þ¤Î¼«Âð¤«¤é¤Û¤É¶á¤¤ÃÏ°è¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î²ÈÊÁ¤Ï¤É¤³¤Ø½Ð¤·¤Æ¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×
¡Öº£¤Ç¸À¤¦¸æÌÚ¡Ê¤ß¤¡Ë²È¡¢¸æÌÚÆÁ¶á¤È¤¤¤¦PL¶µÃÄ¤ÎÁÏ»Ï¼Ô¤ä¤Ê¡£¿ÆÉã¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤¬¡¢¤½¤Î¸æÌÚ²È¤È·Ò¤¬¤ê¤Î¤¢¤ë¸âÉþ²°¤ä¤Ã¤¿¡£¤ï¤·¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤ó¤Í¤ó¤±¤É¡¢¸âÉþ²°¤¬PL¤Î¿ÈÆâ¤ä¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊ¹¤¤¤È¤ë¡£¤â¤¦ÂçÀÎ¤ä¤«¤éº£¤Ï¡ÊÅ¹¤Ï¡Ë¤Ê¤¤¤±¤É¤Ê¡×
¡¡¸æÌÚÆÁ¶á¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Ï¾¾»³»Ô¤À¡£½Ó²ð¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¹â»Ô²È¤Ë¤ÏÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¡¢Àµµü¤ä»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï³§¡¢Ç½³Ú¤Î´ÑÀ¤Î®¤¬±é¤¸¤ë¡ÈÍØ¡É¤ä¡È¤ª»ÅÉñ¡É¤ò½¬¤¤¡¢¼ñÌ£¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î²ÈÊÁ¤Ï¤É¤³¤Ø½Ð¤·¤Æ¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤ÜÄ´¤Ù¤Æ¤â¤í¤Æ¤â¡¢Î©ÇÉ¤Ê¤â¤ó¤ä¡×
¡¡½Ó²ð¤Ï¶»¤òÄ¥¤ë¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ëµ¶¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂçµÙ¤È½Ó²ð¤ÎÁÄÉã¡¢¤Ä¤Þ¤êÁáÉÄ¤ÎÁ½ÁÄÉã¤Ë¤¢¤¿¤ë¹â»ÔÅ²¡Ê¤ï¤À¤Á¡Ë¤Ï¡¢¾±²°¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡Ë
