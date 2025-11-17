ラクスが３日ぶり反発、２６年３月期業績・配当予想の上方修正とＰＡコンサルとの資本・業務提携を好感◇ ラクスが３日ぶり反発、２６年３月期業績・配当予想の上方修正とＰＡコンサルとの資本・業務提携を好感◇

ラクス<3923.T>が３日ぶりに反発している。前週末１４日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を５９４億円から６００億円（前期比２２．７％増）へ、営業利益を１５０億円から１６０億円（同５７．０％増）へ、純利益を１１６億９０００万円から１２１億円（同５１．２％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を３円２５銭から３円４０銭へ引き上げたことが好感されている。



楽楽精算や楽楽勤怠の好調でクラウド事業が足もとで計画を上振れて進捗していることに加えて、エンジニアが順調に稼働しＩＴ人材事業が堅調に推移していることが要因。また、費用対効果を重視した支出の精査を行っていることも寄与する。なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高２８７億８１００万円（前年同期比２５．１％増）、営業利益７７億８００万円（同６５．４％増）、純利益６３億１１００万円（同７３．８％増）だった。



また、プラスアルファ・コンサルティング<4071.T>と資本・業務提携を締結したと発表しており、これも好材料視されている。ラクスがＰＡコンサル株式の４．０９％を取得するほか、ラクスは「タレントパレット」のＯＥＭ製品である「楽楽人事労務」（仮称）を開発し、２６年１月以降に提供を開始する。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



