息抜きに描いた漫画が大バズリ？「なんだこのおもしろそうな話は」と読者を魅了した恋愛リアリティショーの設定【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
目が覚めると知らない部屋に閉じ込められていた男女6人。首には不穏な首輪ががっちりはめられ、外れそうにない。ここに集められたメンバーはすべて殺し屋だった。デスゲームかと思いきや、始まったのは「ラブデスゲーム」--そう、殺し屋たちが命をかけてときめく恋をする恋愛リアリティショーだった。
巨大画面に能面を付けた運営が登場し、彼らにルールを説明する。生きて外に出る方法はただひとつ、カップルを成立させることだ。「なぁんだ、簡単だわ」と侮ってはいけない。なにしろそこに集められた殺し屋たちは、恋愛経験ゼロの初心者たちばかりだったのだから、さあ大変だ。
本作『ラブデスゲーム』を描いたのは、2024年12月まで「DLsite comipo」(viviON)にて連載をしていた漫画家・墨染清(@sumizomesei)さんだ。「息抜きに描いたプチ漫画ですが、うっかりちゃんとペン入れしてしまったので載せちゃいます」と墨染清さんがSNSに公開すると、読者たちは「なんだこのおもしろいそうな話は！」「“うっかりちゃんとペン入れ”してくださったことに感謝‼︎」と反応した。
読者からは「人数的にBLありなのが業が深いw」「メンツ的に全員生還しようとしたら必ずBLせねばならんのに運営の趣味を感じるなぁ…」などの感想も飛び交った。
墨染清さんに本作について話を聞いてみた。「“うっかりペン入れ”をしたとおっしゃっていますが、登場人物たちのプロフィールまでしっかり作り込まれていましたね。作者が『こういうの考えてるときが一番楽しいんだから』というXでのコメントも拝見しました！」と伝えたところ、墨染さんは以下のように答えた。
「私の場合、ストーリー重視の漫画を描くときはキャラクターのプロフィールにあまり遊びを入れられないのですが、こういった“あきらかなネタ漫画”では気楽にプロフィールを作れるのでとても楽しいです。どんなプロフィールでもストーリーに無理なく取り入れられるのが、こうした漫画の魅力だと思っています。」
■オジサマの恋はどうなる？続編の可能性と楽しみ方
続編を期待する声も寄せられていたところ、墨染さんは「可能性は十分あります。ああいう展開にしたらおもしろいそうだなと、続きのアイデアを考えて遊ぶこともあります。もう少し時間に余裕ができたら、ぜひまた描いてみたいですね」と、続編への意欲を語った。
登場人物たちのプロフィールを読んだあとに本編を再読すると、さらにおもしろみが増す本作だ。個人的には「業界屈指のベテラン・62歳」のオジサマの恋の行方が気になるところだが、みなさんはどうだろうか。プロフィールを踏まえて読むと、また違った角度からじわじわとおもしろさがこみあげてくるので、本作を読む際は最後のプロフィールまでお見逃しなく。
取材協力：墨染清(@sumizomesei)
