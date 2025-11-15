Æü´ÚÀï¤ÇÄÁ¥×¥ì¡¼Èô¤Ó½Ð¤¹¡¡Åê¼ê¡¦¾¾ËÜÍµ¼ù¤Î±¦Â¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿ÂÇµå¤¬Âç¤¤¯¤Ï¤Í¤Æ°ìÎÝ¼ê¤¬¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥ÉÊáµå¤Ç¥¢¥¦¥È¡¡´Ú¹ñÂ¦¤Ï¹³µÄ¤âÈ½ÄêÊ¤¤é¤º
¡¡¢¡¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡ÆüËÜ¡½´Ú¹ñ¡Ê15Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡Æü´ÚÀï¤ÇÄÁ¥×¥ì¡¼¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡5²ó¤Ë¤Ï3ÈÖ¼ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾¾ËÜÍµ¼ù¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£ÀèÆ¬¥à¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤ÎÂÇµå¤Ï¾¾ËÜÍµ¤Î±¦Â¤ËÅö¤¿¤ê¡¢Âç¤¤¯¤Ï¤Í¤Æ°ìÎÝÂ¦¥Õ¥¡¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¡£¤½¤ì¤ò°ìÎÝº´¡¹ÌÚÂÙ¤¬Êáµå¤¹¤ë¤È¡¢¼ç¿³¤¬¥¢¥¦¥È¤ò¥³¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Ìó5Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¿³È½ÃÄ¤Ë¤è¤ëÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Ëö¤ËºÆÅÙ¥¢¥¦¥È¤òÀë¹ð¡£´Ú¹ñÂ¦¤Ï¤µ¤é¤Ë¹³µÄ¤·¤¿¤¬È½Äê¤ÏÊ¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£