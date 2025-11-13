¡Ö¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£³Éô¤è¤ê¤â²¼¡×±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡È¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°¤¬39°Ì¡É¤ËÃåÌÜ¡£J£±¤Ï¥É¥¤¥Ä£²Éô¤Î£±¤Ä²¼¤Ç18°Ì
¡¡Èó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¥Ç¡¼¥¿¤À¡£
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Î£²¶¯¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¡¢ÅÙ¡¹µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤ÇÈæ³ÓÂÐ¾Ý¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Æ±¤¸¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤¢¤ë¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¾ì¹ç¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤Î¤«¡£
¡¡±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØtalkSPORT¡Ù¤âµÄÏÀ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¶¯¹ë¤¬£¶°Ì°ÊÆâ¤òÁÀ¤¨¤ë¤È¸«¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Ãæ°Ì¤Ç½ª¤ï¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÍ½Â¬¤¹¤ë¼Ô¤â¡¢¹ß³Ê¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È¸À¤¦¼Ô¤â¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¡Ê¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¤Î¡ËOpta¤¬Äê´üÅª¤Ë¹¹¿·¤¹¤ëºÇ¶¯¥ê¡¼¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Åú¤¨¤Ï£±¤Ä¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³Æ¥ê¡¼¥°Á´¥Á¡¼¥à¤ÎÊ¿¶ÑÉ¾²ÁÃÍ¤È¾å°Ì¥¯¥é¥Ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¿å½à¤Ë´ð¤Å¤¯Åý·×¤Ç¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°¤ÏÀ¤³¦39°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£³Éô¥ê¡¼¥°¤è¤ê¤â£²¤Ä²¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥È¥Ã¥×10¤«¤éÂç¤¤¯Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥ê¥¹¥È¤ÎÂ¾¤Î½ç°Ì¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥µ¥¦¥¸¥ê¡¼¥°¤Ï30°Ì¤Ç¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¤Ï15°Ì¤Ë¸åÂà¡£¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡¢PSV¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤¬¥ª¥é¥ó¥À¥ê¡¼¥°¤Î½ç°Ì¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢J£±¤Ï¥¢¥¸¥¢¥È¥Ã¥×¤Î18°Ì¤Ç¡¢J£²¤Ï69°Ì¡¢J£³¤Ï178°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Opta¤Ë¤è¤ëºÇ¶¯¥ê¡¼¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢¥È¥Ã¥×20¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
£±°Ì ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É
£²°Ì ¥¹¥Ú¥¤¥ó
£³°Ì ¥É¥¤¥Ä
£´°Ì ¥¤¥¿¥ê¥¢
£µ°Ì ¥Õ¥é¥ó¥¹
£¶°Ì ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£²Éô
£·°Ì ¥Ù¥ë¥®¡¼
£¸°Ì ¥Ö¥é¥¸¥ë
£¹°Ì ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë
10°Ì ¥¢¥á¥ê¥«¡ÊMLS¡Ë
11°Ì ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó
12°Ì ¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯
13°Ì ¥Ý¡¼¥é¥ó¥É
14°Ì ¥È¥ë¥³
15°Ì ¥ª¥é¥ó¥À
16°Ì ¥¯¥í¥¢¥Á¥¢
17°Ì ¥É¥¤¥Ä£²Éô
18°Ì ÆüËÜ
19°Ì ¥¹¥¤¥¹
20°Ì ¥¹¥Ú¥¤¥ó£²Éô
