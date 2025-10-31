ジェジュンが過去に交際相手に浮気された経験を告白し、その相手が芸能人であることを明かした。

【映像】ジェジュンが浮気された元カノ

2025年10月30日に放送されたテレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』。山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理がMCを務め、この日はジェジュンがゲストとして登場した。

この日のテーマは「女性の浮気」で、男女約5000人へのアンケート結果として、20〜40代の男女約3人に1人は浮気しているという結果が紹介された。愛理は「え？結構いますね」とその数字に反応。

山里が「ズバリ浮気のご経験は？」とジェジュンに質問すると、ジェジュンは「バリバリありますよ」と即答。驚きの答えに一瞬固まる山里と愛理だが、ジェジュンは「された方です」とすぐに訂正した。このやり取りに対し、愛理は「危ない！今の切り抜き危ない！」とコメントすると、ジェジュンは「人の話を最後まできいてください」と笑顔で返していた。

ジェジュンは、芸能界で働いているため周りの環境に気をつけなければならないことが多いと言い、彼女と2人きりでのデートは「バレそうだし、ちょっと危ないね」となったことから、行かなかった時があったと説明。その後、彼女は「ヘアメイクさんとかなんか周りのスタッフさんたちと一緒に行くね」と言っていたというが、「その日パパラッチに撮られちゃった」とまさかの彼女が他の男性といたところを撮られていたという。ジェジュンの一連の話に、山里が「お相手も芸能の方ですか？」と尋ねると、ジェジュンは「はい」と認め動揺する山里と愛理。ジェジュンは「違う男といた」と彼女のウソをその時に知ったようで、山里が「それはショックだったでしょう」と気遣うと、ジェジュンは「ショックでしたね」と答えていた。