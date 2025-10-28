解説スモルツ氏「オオタニはとてもスペシャルなんです」

【MLB】ドジャース 6ー5 Bジェイズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦に「1番・指名打者」でスタメン出場し、3回の第2打席にサイ・ヤング賞3度を誇るマックス・シャーザー投手からワールドシリーズ2号ソロを放った。米スポーツ局「FOXスポーツ」がこの一発を解説した。

大谷は1-0の3回1死で迎えた第2打席、内角高めのフォーシームに詰まりながらも豪快に右翼席へ叩き込んだ。実況のジョー・デービス氏は「ライト深くに上がった！ Goodbye! オオタニが本塁打を放った！」「内角の球をお得意の場所に打ちました」と声を張り上げた。

解説のジョン・スモルツ氏は「彼は速球を予測していました。そして、いち早く（球を）バレルをかけました。オオタニはとてもスペシャルなんです」と感心した。

さらにカウント1-2からの5球目、低めのカーブをファウルしたことに注目。「シャーザーは（5球目に）変化球を投じ、引っ張ってファウルになりました。もう少し高ければ、彼（大谷）にとって絶好球です。警戒から脱することができました。（でも6球目は）ヘッドをうまく効かせて内角の速球を打ちました。（ボールは高すぎなかったので、ヘッドを効かせるためには）ちょうど十分な低さでした」と少しのズレが命取りになることを説明し、「常に警戒しないといけないのです」と大谷の技術を称えた。（Full-Count編集部）