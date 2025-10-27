ABEMAが日本シリーズ第5戦と第6戦を生中継

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、阪神とソフトバンクが熱戦を繰り広げる「SMBC日本シリーズ2025」の第5戦（30日・甲子園）と第6戦（11月1日・みずほPayPayドーム）を無料生中継すると発表した。解説を務める阪神OBの糸井嘉男氏と西岡剛氏に、今年の日本シリーズの“キーマン”を聞いた。

糸井氏が名前にあげたのは、過去に自主トレをともにした“超人軍団”の一員である阪神・佐藤輝明内野手とソフトバンク・柳田悠岐外野手。「それぞれの並外れたポテンシャルに期待します」と、チームを代表する打者の活躍を注目ポイントにあげた。

西岡氏も佐藤輝と柳田の名前をあげたほか、阪神では近本光司外野手と森下翔太外野手、ソフトバンクは周東佑京内野手、山川穂高内野手もキーマンに選出。「このメンバーがどう機能するか。またはレギュラーシーズンではあまり活躍しなかったラッキーボーイがでてくるのか」と後半戦の魅力を語った。

日本シリーズは2戦目を終えて、1勝1敗のタイ。28日から甲子園で始まる3連戦ではどんなドラマが待っているか。糸井氏と西岡氏があげたキーマンの活躍と合わせて注目したい。（Full-Count編集部）