バットを折りながら右前打を放った直後

【MLB】ドジャース 5ー1 Bジェイズ（日本時間26日・トロント）

ヒヤリとする場面だったが、大事には至らなかったようだ。ドジャースの大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に出場。8回の第5打席で右前打を放った際、一塁のゲレーロJr.と接触する場面があった。

第3打席までは凡退だったが、8回1死一塁で迎えた第4打席で、バットを折られながらも右前打を放った。大谷は一塁に駆け込んだ際、打球を見ていた一塁手ゲレーロJr.と接触。大谷はジャンプしながらゲレーロJr.の背中に抱きつくような動きで、なんとか衝撃を回避した。

接触後に大谷はゲレーロJr.の背中を軽く叩いており、両者ともに怪我はなかったようだ。2021年にはア・リーグで本塁打王を争った良きライバルとして知られるだけに、互いを気遣う様子だった。

SNS上では「一体何が起きた？」「何もなくてよかった」「そんなところに立ってたら危ないよ」「塁上の交錯は危険すぎる。大谷君とゲレーロJr.は仲良しだし、2人に怪我がなくて本当によかった」「こんな優しい交錯見たことない」「大谷翔平とゲレーロJr.がお互いを気遣うシーン。こういうのを見るとほっこりするなー」「久々に会った友達みかけたときのノリみたいになっててwwww（怪我なくてよかったですが）」と安堵の声が出ていた。（Full-Count編集部）