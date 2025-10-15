Í¯¤½Ð¤Æ¤¯¤ë»³ËÜÍ³¿¤Î²÷µÏ¿¡Ä¡¡MLB150Ç¯»Ë¤ÇÂ¾¤Ë¤¿¤Ã¤¿6¿Í¡¢Âç°Î¶È¡Ö1-1-3-7¡×
9²ó111µå¤Ç3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ1»Íµå7Ã¥»°¿¶¤Î´°Åê
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼1 ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¦¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡Îò»ËÅª¤Ê²÷Åê¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢9²ó3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ7Ã¥»°¿¶¤Ç´°Åê¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¥«¥Ê¥À¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Ä¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â¤ï¤º¤«7¿ÍÌÜ¤Î°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡Å¨ÃÏ¤Î¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÄÀÌÛ¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£½é²óÀèÆ¬¤Î¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª¤Ë½éµå96.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó155.9¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ò¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢¾ìÆâ¤Ï¶¸´îÍðÉñ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤³¤ÇÊø¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»³ËÜ¤Ï°Ê¹ß¡¢ÃúÇ«¤ÊÅêµå¤ÇËÞÂÇ¤Î»³¤òÃÛ¤¡¢9²ó111µå¤òÅê¤²¤Æ3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ1»Íµå¡¢7Ã¥»°¿¶¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é´°Åê¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÅê¼ê¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç´°Åê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2004Ç¯¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥Û¥»¡¦¥ê¥Þ¤¬Ã£À®¤·¤Æ°ÊÍè21Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¡£¥á¥¸¥ã¡¼Á´ÂÎ¤Ç¤â2017Ç¯¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼°ÊÍè¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¾¤Ë¤âµÏ¿¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥Ê¥À¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Ä¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ï¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÅ¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î»î¹ç¤Ç¡¢1¼«ÀÕÅÀ°Ê²¼¡õ1Í¿»Íµå°Ê²¼¡õ3°ÂÂÇ°Ê²¼¡õ7Ã¥»°¿¶°Ê¾å¤Ç´°Åê¤·¤¿Åê¼ê¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£1906Ç¯¤Î¥¨¥É¡¦¥¦¥©¥ë¥·¥å¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢1915Ç¯¤Î¥ë¡¼¥Ö¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡¢1919Ç¯¥Û¥Ã¥É¡¦¥¨¥é¡¼¡¢1974Ç¯¤Î¥Ð¥¤¥À¡¦¥Ö¥ë¡¼¡¢1997Ç¯¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¥â¥ë¥Ä¡¢2016Ç¯¤Î¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥¯¥¨¥È¡¢¤½¤·¤Æº£Ç¯¤Î»³ËÜ¤Ç¤ï¤º¤«7¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂçÉñÂæ¤Ç¸÷¤êµ±¤¤¤¿¥¨¡¼¥¹¤ÎÅêµå¡£»³ËÜ¤¬Îò»Ë¤ËÌ¾Á°¤ò¹ï¤ó¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë