甘えん坊な猫ちゃんが飼い主さんにしがみついて…？まるで本当の親子のようなほほえましい光景は103万回を超えて表示され、6万8千件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：膝の上に乗ってきた『甘えん坊な猫』→飼い主さんの腕に……】

離れたくない

X（旧Twitter）アカウント『@_____gr69』に投稿されたのは、白と茶色のふわふわな毛並みが美しい猫ちゃん（サイベリアン、男の子）が、飼い主さんの腕にしがみついている姿です。

この日、飼い主さんがソファでくつろいでおられたところ、猫ちゃんが膝の上に乗ってきてくつろぎはじめたのだそうです。そして、両方の前足で飼い主さんの腕をがっちりとホールドしてきたのだとか。猫ちゃんの様子からは、「とにかく離れたくない」という気持ちがあふれ出ていたと飼い主さんはおっしゃいます。飼い主さんが猫ちゃんの首元を撫でてあげると、とても気持ちよさそうにリラックスしていたとのことでした。

究極の愛情表現

甘えん坊で飼い主さんのことが大好きな猫ちゃんは、別の日にも飼い主さんの腕にぎゅっとしがみついてきたといいます。真剣な表情で腕に抱き着く様子は、まるで「飼い主さんは僕のもの！」と主張しているかのようだったそうです。

猫ちゃんは、他2匹の同居猫ちゃんたちと毎日楽しく暮らしています。時には、3匹が揃って机の上からものすごい「猫圧」をかけて飼い主さんを見つめてくることもあるのだとか。3ニャンの自由で愛らしい日々の姿は、今日も多くの人々に癒しと笑顔を届け続けてくれています。

Xアカウント『@_____gr69』では、この他にも猫たちのおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

投稿には、「猫ちゃんがとても安心している様子が伝わってきますね！」「ガッチリとつかまれていますねw」「飼い主さんのことが大好きなのがとてもかわいいですね」「猫ちゃんの気持ちが伝わってきて癒されます」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@_____gr69」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。