安いMacBookは幻だったのか…。

iPhone 17シリーズと新しいApple Watch、AirPods Proが出てからもApple（アップル）の新製品は続きます。BloombergのMark Gurman記者の予想では、今年終盤から来年序盤にかけて大体10種類ぐらいを予定しているみたい。

ラインナップはざっとこんな感じです。

M5搭載iPad Pro：M5デビューを飾るのがこちら。発売は10月とも言われています。フロントカメラは縦撮り用と横取り用の2つに！ M5搭載MacBook Air：発売は2026年第1四半期。

MacBook Pro：M5シリーズ搭載で発売は来年にもつれこみそうだとのこと。iMacやMac miniのM5搭載モデルが今年出るかはまだわかりません。

iPhone 17e：iPhone 16eの後継モデル。3月ごろに発売が見込まれています。 チップはiPhone 17シリーズと同じA19。

AirTag 2：iPhone 15のUltra Widebandチップ搭載で追跡範囲が格段にアップ。今の最大3倍とも噂されています。バッテリーが切れそうになるとアラートがでます（今もアプリで確認できますが）。

Vision Pro：新しいチップ（M4あるいはM5）が入って、ストラップも新しくなるみたい。新色が出るとすればスペースブラック。ずっと軽くて薄い Vision Pro 2のデビューはもっと先（2027年）になりそうです。

Apple TV：A17 Pro搭載。BluetoothもWi-FiもApple製の新しいチップ（ N1）で処理され高速に。注目はApple IntelligenceやSiriの新機能。噂のFaceTime用カメラが搭載になるかは未定です。

HomePod mini：S9以降のチップが入って、音声コントロールに対応。レッドなどの新色が出るかもしれません。

Studio Display：mini-LEDバックライトがついて年内か来年前半に出そう。

Apple Home Hub：今年3月に出る出ると言われてたもの。次世代Siri搭載で来春には日の目を見そうです。