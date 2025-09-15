静岡県伊東市市長の田久保眞紀氏がこのほど、自身のX（旧ツイッター）で「大学は、卒業しておりません」と改めて明記した。



【写真】議会解散を報告したときの田久保眞紀氏の自撮り投稿

田久保氏は12日に「伊東温泉けいりん ミカリンフェス'25 9月14日 日、15日 月祝 10時～ 伊東温泉競輪場にて開催 楽しいイベント、美味しいもの盛り沢山。 是非、週末は伊東温泉 そして伊東温泉けいりん へ」（原文まま）と、伊東市で行われる自身が出演予定のイベントの告知をした。この告知に対して、あるユーザーから「競輪場のバンクの中で『卒業証書』を皆に見せ、えん罪を晴らしたらいかがでしょうか？」と提案が寄せられた。田久保氏はそのユーザーに対し、「大学は、卒業しておりません。除籍になっております。」と説明のリプライを返していた。



田久保氏に関しては、自身の学歴詐称疑惑などを巡って物議を醸していた。7月に行った会見では、東洋大を卒業しておらず、除籍されていたことを改めて告白。その際には市長からの辞任を表明していたが、一転して撤回し、さらに波紋を呼んだ。今月10日には、自身に対して不信任決議を可決した伊東市議会を解散している。X上の発言や、自撮りの投稿でも注目を集めている。



（よろず～ニュース編集部）