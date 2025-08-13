¡Ö¡È¤³¤ìÀË½ÎÏ¡©¡É¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë¡×¶¶²¼Å°»á¡¡ÃæµïÀµ¹»á¤Î¥È¥é¥Ö¥ëÆâÍÆ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹Æ°²è¤¬ÆÍÇ¡ºï½ü¡Ä´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÍýÍ³Åú¤¨¤º
¸µ¹ñÌ±Åª¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæµïÀµ¹»á¡Ê52¡Ë¤ÎÅÅ·â°úÂà¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯7¥«·î¡£°úÂà¤Î°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸µ½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê°Ê²¼¡¢A¤µ¤ó¡Ë¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤á¤°¤ê¡¢8·î6ÆüÇÛ¿®¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½ÕÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ê¤é¤Ó¤Ë7ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö3·î31Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¸øÉ½¤·¤¿Ä´ººÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¡Ç23Ç¯6·î¤ËÈ¯À¸¤·¡¢A¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÃæµï»á¤Î¡ØÀË½ÎÏ¡Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬WHO¡ÊÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡Ë¤ÎÄêµÁ¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ¤ÏÁÐÊý¤Î¼éÈëµÁÌ³¤ÎÈÏ°Ï¤Î¤¿¤áÉú¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæµï»á¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï5·î12Æü¡¢¡Ø¡ÖÀË½ÎÏ¡×¤È¤¤¤¦⽇ËÜ¸ì¤«¤é°ìÈÌÅª¤ËÁÛµ¯¤µ¤ì¤ëË½ÎÏÅª¤Þ¤¿¤Ï¶¯À©Åª¤ÊÀÅª¹Ô°Ù¤Î¼ÂÂÖ¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ù¤È¤·¡¢Æ±°Ñ°÷²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¾Úµò¤Î³«¼¨¤òÍ×µá¡£Æ±°Ñ°÷²ñ¤Ï¤³¤ì¤òµñÈÝ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°Ê¹ß¡¢Ãæµï»á¥µ¥¤¥É¤Ï7·î¤Þ¤Ç¤Ë5²ó¤ÎÈ¿ÏÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ØÊ¸½Õ¡Ù¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÔÈï³²ÆâÍÆ¤¬µ¤µ¤ì¤¿ÄÌÃÎ½ñ¤òÆþ¼ê¡Õ¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤¬¸ø³«¡£¤³¤ÎÄÌÃÎ½ñ¤ÏÃæµï»á¤Î»öÌ³½ê°¸¤Ç¡¢A¤µ¤ó¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤ÎÌ¾Á°¤È¡¢°õ´Õ¤¬²¡°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£µ»ö¤Ï¡¢¤³¤ÎÄÌÃÎ½ñ¤ÎÆâÍÆ¤ò¸µ¤Ë¡¢A¤µ¤ó¤¬Èï³²¤òÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿Í§¿Í¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ç23Ç¯6·î2Æü¤ÎÌë¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢Ãæµï»á¥µ¥¤¥É¤ÏÊóÆ»Ä¾¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿À¼ÌÀ¤Ç¡¢ÄÌÃÎ½ñ¤ò¡Ô½Ð½ê⾃ÂÎ¤ä¿¿µ¶¤âÉÔÌÀ¤Ê¤â¤Î¡Õ¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ô¡ØÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùºá¤Ë³ºÅö¤·¤¦¤ëÀË½ÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÔË¡¹Ô°Ù¡ÙÅù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿µºÜ¤Ï¡¢Åö¿¦¤é¤ÎÇ§¼±¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö»þ¤òºÆ¸½¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÉÁ¼Ì¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Ë°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡Õ¤Ê¤É¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡ÖÄÌÃÎ½ñ¡×¤Î¿¿µ¶¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÈÃæµï»á¥µ¥¤¥É¤Î±þ½·¤Ï¼ýÂ«¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÊóÆ»¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¡¢SNS¤Ç¤âÃæµï»á¤ÈA¤µ¤ó¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬°ìÃÊ¤È´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ê¸½Õ°Ê³°¤Ë¤â¡¢¡ÈÆÈ¼«¤Î¾ðÊó¡É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÐ¼¤á¤«¤·¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¡£¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê56¡Ë¤À¡£
¶¶²¼»á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢5·î14ÆüÊüÁ÷¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø½Ü´¶LIVE¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡Ù¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¡¢Ä´ººÊó¹ð½ñ¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢Ãæµï»á¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î°Ê³°¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¡Ö½õ¸À¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢¡Ø¤³¤ìÀË½ÎÏ¤Ê¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ãÏÂ´¶¤ò¸ì¤ë¤È¡¢¡ÖÅöÆü¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤À¤±ÀË½ÎÏ¤À¤È¤«¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤³¤ì¤À¤±¼Ò²ñÅªÀ©ºÛ¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤âËÍ¤Ï¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¸øÉ½¤¹¤ë¤«¤ÏÊÌ¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÃæµï¤µ¤ó¤ÏÅöÆü¤Î»ö¼Â¤òÁ´Éô¤·¤ã¤Ù¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡×¤È¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÊüÁ÷°Ê¹ß¤â¡¢¶¶²¼»á¤ÏÂ¾¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤ÎÆâÍÆ¤Ë°ÛµÄ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤¿¤ê¡¢¡Ö´Ø·¸¼Ô¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¤À¤È¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤Ï½÷À¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ºÛÈ½¤Þ¤Ç¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢Ãæµï»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÈÍÊ¸îÅª¤Ê¡É¥¹¥¿¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¶²¼»á¤ÎÈ¯¸À¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢6Æü¤ÎÊ¸½ÕÊóÆ»¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¤³¤³ºÇ¶á¡¢SNS¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÎÃæµï»á¤Ë´Ø¤·¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤á¤Ã¤¤ê¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¤¢¤ë¡È°ÛÊÑ¡É¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö5·î14ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø½Ü´¶LIVE¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡Ù¤Ç¶¶²¼»á¤¬È¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¾ìÌÌ¤Ï¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥«¥ó¥Æ¥ìNEWS¡Ù¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢Æ±¶É¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤âÆ°²è¤¬Å¾ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Ê¸½Õ¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿ÍâÆü¤Î8·î7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Æ°²è¤¬±ÜÍ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Äºï½ü¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¶²¼»á¤¬Ãæµï»á¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ò²òÀâ¤·¤¿Â¾¤ÎÆ°²è¤Ï¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤³¤ÎÆ°²è¤¬¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çºï½ü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¤½¤³¤ÇËÜ»ï¤Ï´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¡¢ºï½ü¤·¤¿ÍýÍ³¤ä·Ð°Þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹Æ°²èÇÛ¿®¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È²óÅú¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£