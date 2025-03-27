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ROG Phone 9
ROG Phone 9 Pro
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5G NR (SA/NSA): n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n18, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66
3G W-CDMA: 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100MHz
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
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2025-03-28
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2025-03-28
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