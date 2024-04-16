Ž¢¹È¹í¥µ¥×¥êŽ£¤Ï¤¿¤À¤Î¿©ÃæÆÇÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤¬¾®ÎÓÀ½Ìô¤ÎŽ¢´ë¶ÈÎÑÍýŽ£¤Ë·ãÅÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³
¢£¾®ÎÓÀ½Ìô¤Î´ë¶ÈÎÑÍý¤òÌä¤¦
¹È¹í¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ë·ò¹¯Èï³²¤Î¿½¤·½Ð¤Ï¡¢¾®ÎÓÀ½Ìô¤Î¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ø¤ÎÊó¹ð¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢°åÎÅµ¡´Ø¼õ¿Ç¼Ô1381¿Í¡¢Æþ±¡¤·¤¿¿Í231¿Í¡¢»àË´¼Ô5¿Í¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê4·î14Æü¸½ºß¡Ë¡£°ø²Ì´Ø·¸¤Ï¤Þ¤ÀÆÃÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢·ò¹¯¤ËÎÉ¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡Öµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¡×¤ÎÀ©ÅÙÅª¤Ê·ç´Ù¡¢¥«¥ÓÆÇ¤ÎÀìÌç²È¤¬¡Ö¥×¥Ù¥ë¥ë»À¤È¤ÏÃÇ¸À¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³¤Î2²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Âè2¡¢Âè3¤Î¹È¹í¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥ÈÌäÂê¤¬µ¯¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÏ¢Â³¤·¤Æ¡¢¹È¹íÌäÂê¤È¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤äÆüËÜ¤Î¿©¤Î°ÂÁ´¤Î²ÝÂê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ°Íý¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤Ï¡¢¾®ÎÓÀ½Ìô¤Î´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÎÑÍý¡¢À½ÉÊÎÑÍý¤òÌä¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¡£
¢£°åÌô´Ø·¸¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬·ãÅÜ¤·¤Æ¤¤¤ë
¹È¹íÌäÂê¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢°åÌô´Ø·¸¼Ô¤¬Èó¾ï¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÇÀÊª¼Á¤Îº®Æþ°ÊÁ°¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡¢°åÌôÉÊ¤ÈÆ±Åù¤È¤â¸À¤¨¤ëÀ®Ê¬¤ò¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤º¤µ¤ó¤Ê·Á¤Ç°Â°×¤ËÀ½Â¤ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©¡×¡ÖLDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ò²¼¤²¤ë°åÌôÉÊ¤òÀÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¦¤ó¤È°ÂÁ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¸ý¡¹¤Ë¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
±ÉÍÜ³Ø¼Ô¤äÇÀ³Ø¼Ô¡¢½Ã°å³Ø¼Ô¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê²¹ÅÙº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤Á¤éÂ¦¤Î³Ø¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ç¡¢·¹¸þ¤¬°Û¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î°åÌô´Ø·¸¼Ô¤¬ÅÜ¤ê¡¢¾®ÎÓÀ½Ìô¤ÎÀ½Â¤¾å¤Î²á¼º°Ê¾å¤Ë¡¢´ë¶È»ÑÀª¤ÈÎÑÍý¤òÌä¤¦¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°åÌô´Ø·¸¼Ô¤ÎÅÜ¤ê¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¹È¹í¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Îµ¡Ç½À´ØÍ¿À®Ê¬¡Ö¹È¹í¥Ý¥ê¥±¥Á¥É¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ý¥ê¥±¥Á¥É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿Ý»À-¥Þ¥í¥ó»À·ÐÏ©¤ÇÀ¸¹çÀ®¤µ¤ì¤ë²½¹çÊª¤ÎÁí¾Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÌ¿Ì¾¤Ï¡Ö¹È¹í¤¬ºî¤ë²½¹çÊª¡×¤È¸À¤¦ÄøÅÙ¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢ÆÏ½Ð½ñÎà¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÊÆ¹È¹í¤ÎLDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë»ºÀ¸ÁË³²ºîÍÑ¤Ï¥â¥Ê¥³¥ê¥óK¤ÎºîÍÑ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥Ê¥³¥ê¥óK¤Ï1970Ç¯Âå¡¢±óÆ£¾Ï¡¦ÅìµþÇÀ¹©Âç¶µ¼ø¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬¹È¹í¶Ý¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ëMonascus ruber¤«¤é¸«½Ð¤·¤¿²½³ØÊª¼Á¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥â¥Ê¥³¥ê¥óK¤ÏÊÌÌ¾¥í¥Ð¥¹¥¿¥Á¥ó¡£±óÆ£¶µ¼ø¤È¤Û¤ÜÆ±»þ´ü¤Ë¥á¥ë¥¯¼Ò¤¬¸«½Ð¤·¡¢¥í¥Ð¥¹¥¿¥Á¥ó¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤ä¤ä¤³¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥Ð¥¹¥¿¥Á¥ó¤ÏÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÊWHO¡Ë¤¬°åÌôÉÊÀ®Ê¬¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢ÊÆ¹ñ¤ä¥«¥Ê¥À¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Ê¤É¤Ç°åÌôÉÊ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢°åÌôÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÏÌ¤¾µÇ§¤Ç¤¹¡£
¢£¹È¹í¥µ¥×¥ê¤Îµ¡Ç½ÀÀ®Ê¬¤ÎËÜÂÎ¤Ï°åÌôÉÊ
¾®ÎÓÀ½Ìô¤¬µ¡Ç½À´ØÍ¿À®Ê¬¤È¤·¤¿¹È¹í¥Ý¥ê¥±¥Á¥É¤Ï¡¢¥â¥Ê¥³¥ê¥óK¤¬¸«½Ð¤µ¤ì¤¿¹È¹í¶Ý¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¹È¹í¶Ý¡ÊMonascus pilosus¡Ë¤ÇÀºÊÆ¤òÈ¯¹Ú¤µ¤»¤Æºî¤Ã¤¿Êª¼Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎºîÍÑ¤Ï¥â¥Ê¥³¥ê¥óK¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤ÈÆ±¼Ò¤¬Ç§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï°åÌôÉÊÁêÅö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬°åÌô´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¶¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊÀ©ÅÙ¤Ï¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¡¢°åÌôÉÊÀ®Ê¬¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ö¼Â¾å¡¢¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ìô³ØÇî»Î¤ÇÆ£ÅÄ°å²ÊÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ç¤â¤¢¤ëÄ¹Â¼ÍÎ°ì¡¦ÆüËÜ¿©ÉÊ°ÂÁ´¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö¤Ï¡¢¹È¹í¥µ¥×¥êÌäÂê¤¬µ¯¤¤¿¸å¡¢¶¨²ñ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¶ÛµÞ¤Ë¾ðÊóÈ¯¿®¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍ×Ìó¤¹¤ì¤Ð·ò¹¯¿©ÉÊ¤ÎÈÏáÆ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢Í¸úÀ®Ê¬¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊª¼Á¤ÎËÜÂÎ¤Ï°åÌôÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£°åÌôÉÊ¤¬°åÌôÉÊÌ¾¤ÇÆÏ¤±¤¿¤é¥À¥á¤Ê¤Î¤Ë¡¢°åÌôÉÊ¤ò´Þ¤àÁí¾ÎÌ¾¤Ê¤éµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤Î¾ì¹çOK¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë»ä¤Ï°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¡×
Æ±¤¸À®Ê¬¤Ë¤è¤ëºîÍÑ¤ò³è¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¸ÀÍÕ°ì¤Ä¤Ç°åÌôÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤êµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡£À½Ìô²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¥¯¥¹¥ê¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤ÈÍøÅÀ¤ò¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¾®ÎÓÀ½Ìô¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼êË¡¤ò»È¤Ã¤Æ¥µ¥×¥ê¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤Ë¡¢°åÌô´Ø·¸¼Ô¤ÏÊ°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÆ±¼Ò¤À¤±¤Î¼êË¡¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä¹Â¼ÂåÉ½Íý»ö¤Ï¡Öµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë°åÌôÉÊ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ÆÁí¾ÎÌ¾¤ÇÆÏ¤±½Ð¤¬¼õÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊª¤¬Â¾¤Ë¤â¤¢¤ë¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Öº¬ËÜÅª¤Ë°ÂÁ´À¤Î³µÇ°¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
·ò¹¯¿©ÉÊ¤ÎÌäÂê¤òÄ¹Ç¯¸¡Æ¤¤·¡¢Ãø½ñ¡Ø¡Ö·ò¹¯¿©ÉÊ¡×¤Î¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ëËÜ¡Ù¡ÊÆüËÜÉ¾ÏÀ¼Ò¡Ë¤â½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤¤ëÎ©Ì¿´ÛÂçµÒ°÷¸¦µæ°÷¤ÎÀ¦»³ÃÒ¹á»Ò¤µ¤ó¤â¡¢Æ±¤¸ÅÀ¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°åÌôÉÊ¥í¥Ð¥¹¥¿¥Á¥ó¤Î³¤³°¤Ç¤Î½èÊýÎÌ¤¬1Æü10mg¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¾®ÎÓÀ½Ìô¤¬¤Û¤ÜÆ±¤¸¸ú²Ì¤ò¼«Ç§¤¹¤ë¹È¹í¥Ý¥ê¥±¥Á¥É¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤ò1Æü2mg¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö°åÌôÉÊ¤Ë¶á¤¤¸ú²Ì¤ò¼¨¤¹ÎÌ¤ò´Þ¤à¥â¥Î¤ò¡¢¿©ÉÊ¤È¤·¤ÆÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢°¼Á¤µ¤ò´¶¤¸¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£º¬ËÜÅª¤Ë°ÂÁ´À¤Î³µÇ°¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°åÌôÉÊ¤Ï¡¢¸ú²Ì¤òÌÜÅª¤ËÉûºîÍÑ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÌ¤òÄê¤á¤ÆÀÝ¼è¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¡È¸ú¤¯¤â¤Î¤Ï´í¤Ê¤¤¡É¡£¤À¤«¤é¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¤ÎÎÌ¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
½èÊýÌô¤Ï¡¢°å»Õ¤¬´µ¼Ô¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¡¢¼ÀÉÂ¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ½èÊý¤·¡¢ÄÌ¾ï¤Ï4½µ´Ö¸å¤Ë¿Ç»¡¤·¡¢¸ú²Ì¤ÈÉûºîÍÑ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¿©ÉÊ¤ÏÉûºîÍÑ¤ò³Ð¸ç¤·¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿©ÉÊ¤Ë¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÀ®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¿Í¤Ï¤½¤ì¤òÁ´ÉôÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²Ã¤¨¤Æ¿©ÉÊ¤Ï¡¢ÀÝ¼è¤¹¤ë¤Î¤«¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢ÀÝ¼è¤¹¤ëÎÌ¤ä´ü´Ö¤â¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ËÇ¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ÀÝ¼è¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤Î¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤Þ¤¿¡¢°åÌôÉÊ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤Ï°åÌôÉÊ°åÎÅµ¡´ïÅùË¡¤Çµ¬À©¤µ¤ì¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Îµö²Ä¡¦¾µÇ§¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£À½Â¤ÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¸å¤â¡¢¸¶ºàÎÁ¤ÎÆþ¸Ë¤«¤éÀ½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦²Ã¹©¡¢½Ð²Ù¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇGMP¡Ê°åÌôÉÊ¤ÎÀ½Â¤´ÉÍýµÚ¤ÓÉÊ¼Á´ÉÍý¤Î´ð½à¡Ë¤Ç´ÉÍý¤·¡¢Äê´üÅª¤Êºº»¡¤ò¼õ¤±¡¢Ìô¸ú¤ò¼¨¤¹À®Ê¬¤äÉê·ÁºÞ¤Ê¤ÉÌÜÅª°Ê³°¤ÎÀ®Ê¬¤ÎÀÝ¼è¤¬¶ËÎÏ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´ÉÍý¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤Î¾ì¹ç¡¢°åÌôÉÊ¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¤È¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë¾®ÎÓÀ½Ìô¤Î¹È¹í¥µ¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢¹È¹í¸¶ÎÁ¤òºî¤ëÃÊ³¬¤Î¹©¾ì¤ÏGMP½àµò¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¦»³¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ½Â¤¥í¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥â¥Ê¥³¥ê¥óK¤Î»ºÀ¸ÎÌ¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢Æ±¼Ò¤¬¤½¤ì¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Æ¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Î¥â¥Ê¥³¥ê¥óK´ÞÍÎÌ¤¬1Æü¤¢¤¿¤ê2mg¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÂ·¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢Æ±¼Ò¼«¿È¤¬Ç§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥Ê¥³¥ê¥óK¤Î»ºÀ¸ÎÌ¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¸¶ºàÎÁ¤ÎÊÑÆ°Åù¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¹È¹í¶Ý¤ÎÂå¼ÕÀ¸¹çÀ®·Ï¤Î³èÀ¤¬°ã¤¤¡¢¤Û¤«¤ÎÊª¼Á¤â°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¹È¹í¥µ¥×¥ê¤Ë¤Ï¡¢¥â¥Ê¥³¥ê¥óK°Ê³°¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊª¼Á¤â´Þ¤Þ¤ì¡¢Æ±¼Ò¤âÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×
·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¿©ÉÊ¤È¤·¤ÆÀ½Â¤´ÉÍý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°åÌôÉÊÁêÅöÀ®Ê¬¤¬¡¢¤Û¤«¤ÎÊª¼Á¤È°ì½ï¤Ë¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢°å»Õ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤â¤Ê¤¯¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¹ØÆþ¤µ¤ì¡¢¼«¸ÊÀÕÇ¤¤ÇÀÝ¼è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¹È¹í¥µ¥×¥ê¤Î¼ÂÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥â¥Ê¥³¥ê¥óK¡á¥í¥Ð¥¹¥¿¥Á¥ó¤ÎLDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÄã²¼¸ú²Ì¤Ï¼å¤¤¡¢¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÌô³Ø¼Ô¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Æ¬ÄË¤äÅÇ¤µ¤¡¢²¼Î¡¡¢¶ÚáÛÚ»¤Ê¤É¤ÎÉûºîÍÑ¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤è¤ê¸ú²Ì¤¬¹â¤¯ÉûºîÍÑ¤Î¾¯¤Ê¤¤Îà±ïÂÎ¡Ê¥¹¥¿¥Á¥óÎà¡Ë¤¬³«È¯¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â°åÌôÉÊ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºßÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Á¥óÎà¤Î°åÌôÉÊ¤ÎÌô²Á¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í¡¢£±Æü¤Ë¿ô½½±ßÄøÅÙ¡£°ìÊý¡¢¾®ÎÓÀ½Ìô¤Î¹È¹í¥µ¥×¥ê¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢ÃÍ°ú¤¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢£±Æü¤Ë100±ß¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ó¤Ê¤º¤µ¤ó¤Ê´ÉÍý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤³¤Î²Á³Ê¡©¡¡°åÌô´Ø·¸¼Ô¤¬ÅÜ¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¹È¹í¥µ¥×¥ê¤ò¹ØÆþ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ´µ¯
¹È¹í¶Ý¤Ë¤Ï°Ê¾å¤Î¤è¤¦¤Ë1970Ç¯Âå¤«¤é°åÌôÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î¸¦µæÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢³¤³°¤Ç¿©ÉÊ¤Î¥ê¥¹¥¯É¾²Á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¿¤¯¤Îµ¡´Ø¤Ï¡¢¹È¹í¤ò¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È·Á¾õ¤Î¿©ÉÊ¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¤ËÇä¤ë¤³¤È¤ËÈÝÄêÅª¤Ç¤¹¡£
¥í¥Ð¥¹¥¿¥Á¥ó¤Î°åÌôÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÈÎÇä¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ëÊÆ¹ñFDA¡Ê¿©ÉÊ°åÌôÉÊ¶É¡Ë¤Ï2021Ç¯¡¢¥í¥Ð¥¹¥¿¥Á¥ó¤ò´Þ¤à¹È¹í¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¹ØÆþ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ´µ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤ÎÌô¤ä¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¿¼¹ï¤ÊÉûºîÍÑ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥Ð¥¹¥¿¥Á¥ó¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥â¥Ê¥³¥ê¥óK¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î´Æ»ë²¼¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¡¢¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤â¿¼¹ï¤ÊÍ³²È¿±þ¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿
²¤½£¿©ÉÊ°ÂÁ´µ¡´Ø¤â2018Ç¯¡¢¹È¹í¶Ý¡ÊMonascus purpureus¡Ë¤ÈÊÆ¤òÈ¯¹Ú¤µ¤»¤¿¹È¹í¡Êred yeast rice¡Ë¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÂÁ´À¤Ë´Ø¤¹¤ë²Ê³ØÅª°Õ¸«½ñ¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥Ê¥³¥ê¥óK¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¡Ö¥â¥Ê¥³¥ê¥óÎà¡×¤ò1Æü¤Ë10mgÀÝ¼è¤¹¤ë¤È½ÅÂç¤Ê°ÂÁ´À¤Î·üÇ°¤òÀ¸¤¸¤ë¡¢¤È¼¨¤·¡¢¹È¹í¤«¤é¤Î¥â¥Ê¥³¥ê¥óÎà¤Î3mg¡¿Æü¤Î¾¯ÎÌÀÝ¼è¤Ç¤â¡¢¿¼¹ï¤ÊÍ³²È¿±þ¤Î»öÎã¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾É¾õ¤È¤·¤Æ¡¢²£Ìæ¶ÚÍ»²ò¾É¡¢¶Ú¹ü³Ê·Ï¤ä´ÎÂ¡¤Ø¤Î¿¼¹ï¤Ê°±Æ¶Á¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¿©ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î¹È¹í¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÎÀÝ¼è¤Ï¡¢¥í¥Ð¥¹¥¿¥Á¥ó¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ëÀÝ¼èÎÌ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÍÆ°×¤Ë»ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥â¥Ê¥³¥ê¥óK°Ê³°¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÊª¼Á¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤Û¤«¤Î¿©ÉÊ¤ä°åÌôÉÊ¤È¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤ÉÉÔ³Î¼ÂÀ¤òµó¤²¡¢¹È¹í¤«¤é¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥â¥Ê¥³¥ê¥óÎàÀÝ¼è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö°ÂÁ´¤ÊÀÝ¼èÎÌ¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥¤¥¹¤Ï¡Ö¹È¹í¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ï°ãË¡¡×
¤¿¤À¤·¡¢EFSA¤¬Ä´¤Ù¤¿¥µ¥×¥êÀ½ÉÊ¤È¾®ÎÓÀ½Ìô¤ÎÀ½ÉÊ¤Î´Ö¤Ë¤Ï°ã¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£EFSA¤¬Ä´¤Ù¤¿À½ÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥«¥ÓÆÇ¥·¥È¥ê¥Ë¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®ÎÓÀ½Ìô¤Î¹È¹í¥µ¥×¥ê¤Ï¥·¥È¥ê¥Ë¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤ÈÆ±¼Ò¤ÏÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢EFSA¤¬É¾²Á¤·¤¿¹È¹í¤Î¶Ý¼ï¤È¡¢¾®ÎÓÀ½Ìô¤¬ÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤¿¶Ý¼ï¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢EFSA¤¬¹È¹í¥µ¥×¥ê¤Î·ò¹¯¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¾®ÎÓÀ½Ìô¤ÎÀ½ÉÊ¤â¥À¥á¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¾®ÎÓÀ½Ìô¤ÎÀ½ÉÊ¤ÎÀÝ¼èÌÜ°ÂÎÌ¡Ê¥â¥Ê¥³¥ê¥óK¤ÎÀÝ¼èÎÌ¡Ë¤¬¡¢EFSA¤Î·üÇ°¤¹¤ëÎÌ¤Ë¶á¤¯¡¢¤·¤«¤âÀÝ¼èÎÌ¤äÀÝ¼è´ü´Ö¤¬¾ÃÈñ¼ÔÇ¤¤»¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢EFSA¤¬¥â¥Ê¥³¥ê¥óK°Ê³°¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊª¼Á¤Î±Æ¶Á¤ä°åÌôÉÊÅù¤È¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤ÇÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤ºàÎÁ¤Ç¤¹¡£
¥É¥¤¥ÄÏ¢Ë®¥ê¥¹¥¯É¾²Á¸¦µæ½ê¤â2020Ç¯¡¢EFSA¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¡Ö¹È¹í¤ò´ÞÍ¤¹¤ë¥À¥¤¥¨¥¿¥ê¡¼¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤òÀÝ¼è¤·¤Ê¤¤¤è¤¦½õ¸À¤¹¤ë¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀÝ¼è¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢°å»Õ¤ÈÁêÃÌ¸å¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï°å»Õ¤Î´Æ½¤¤Î¤â¤È¤ÇÀÝ¼è¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤äÂæÏÑ¤â¥É¥¤¥Ä¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥¤¥¹¤Ï2014Ç¯¡¢¹È¹í¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ï°ãË¡¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤¿¤·¤«¤Ë¼ÀÉÂ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡ÖÂÐ¾Ý³°¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä
¤³¤¦¤·¤¿¾ðÊó¤Ï¡¢¾®ÎÓÀ½Ìô¤â¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¾ÃÈñ¼ÔÇ¤¤»¤ÎÀ½ÉÊ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Ê°¤ê¤¬¡¢°åÌô´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¶¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉÂµ¤¤Î¿Í¤¬ÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡¢¤È¾®ÎÓÀ½Ìô¤òÈï³²¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¼çÄ¥¤¬SNS¤Ç½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿ÕÂ¡³Ø²ñ¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»àË´¼Ô5¿Í¤Î¤¦¤Á3¿Í¤Ë¤¬¤ó¡¢¹â»é·ì¾É¤Ê¤É¤Î´û±ýÎò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¡Ö¼ÀÉÂ¤Î¤¢¤ëÊý¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô¡¢Ç¥»ºÉØ¡ÊÇ¥¿±¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ò´Þ¤à¡Ë¡¢¼øÆýÃæ¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¿©ÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡×¤ÈµºÜ¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢½ô³°¹ñ¤Ç¤Ï¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î·Á¾õ¡¢ÈÎÇäÊýË¡¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤Î¸íÇ§¤òÀ¸¤à¤Î¤ÏÉ¬Á³¡¢¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¡¢Àè¤Û¤É¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢À¯ÉÜµ¡´Ø¤¬ÈÎÇä¤ò¶Ø»ß¤·¤¿¤ê¾ÃÈñ¼Ô¤ËÃí°Õ´µ¯¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ¤Î»ÑÀª¤¬º¬ËÜÅª¤Ë°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÌäÂê¤ÇÈï³²¼Ô¤òÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¹È¹í¥µ¥×¥ê¤ÏÅÁÅý¿©ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¹È¹í¤ÏÃæ¹ñ¤äÆüËÜ¤ÇÀÎ¤«¤é¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¿©ÉÊ¤À¤«¤é¡¢°ÂÁ´¤Ê¤Î¤À¡Ä¡Ä¡£²¤ÊÆ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¿¿©ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é²á¾êÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¡¢¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Á°½Ò¤ÎÀ¦»³¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅÁÅý¿©ÉÊ¤À¤«¤é°ÂÁ´¡×¤È¤¤¤¦Àâ¤òÌÀ³Î¤ËÈÝÄê¤·¤Þ¤¹¡£ÍýÍ³¤Ï¼ç¤Ë¡¢¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ Ãæ¹ñ¤Ç¿©ÉÊ¤Î¿§ÉÕ¤±¤ä¡¢ÌôÁ·¡¢¼£ÎÅ¤Ê¤É¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤ê¡¢²Æì¤ÇÆ¦Éå¤è¤¦¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÉáÄÌ¤Î¿©ÉÊ¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¤Ç¤¢¤ê¥µ¥×¥ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦µÏ¿¤â¤Ê¤¤
¢ ¹È¹í¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¶Ý¤Î¼ïÎà¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¡¢º£¡¢ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¶Ý¤¬ÀÎ¤«¤é»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¾®ÎÓÀ½Ìô¤¬ÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤¿¶Ý¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ä²Æì¤ÇÀÎ¤«¤é»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¹È¹í¶Ý¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¤È¤¹¤ëº¬µò¤Ï¤Ê¤¤
£ ¶Ý¤Ï¤Ê¤Ë¤ò±ÉÍÜ¸»¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ç»ºÀ¸Êª¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡£ÀÎ¤Èº£¤Ç¡¢Æ±¤¸Êª¼Á¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤
¤ ÅÁÅýÅª¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹È¹í¤Î¿©ÉÊ¸¶ÎÁ¤äÃå¿§ÎÁ¤È¤·¤Æ¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤Ï¡¢Ãê½ÐÇ»½Ì¤·¸Ç¤á¤¿¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤òËèÆüÀÝ¤ëÎÌ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤«¤Ê¤ê¾¯¤Ê¤¤
²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¡¢¿·µ¬¿©ÉÊ¡¦À®Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â25Ç¯°Ê¾å¡¢¹¤¯°ìÈÌ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÉáÃÊ¤Î¿©»ö¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦º¬µò¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡Ö¿©·Ð¸³¤¬¤¢¤ê°ÂÁ´¡×¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿©·Ð¸³¤¬Î©¾Ú¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Æ°Êª¤òÍÑ¤¤¤¿ÆÇÀ»î¸³¤ä°äÅÁ»Ò¤ò½ý³²¤¹¤ë¤«Ä´¤Ù¤ë¡Ö°äÅÁÆÇÀ»î¸³¡×¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ°ÂÁ´À¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¹È¹í¤ò¡¢¡ÖÅÁÅý¿©ÉÊ¤À¤«¤é°ÂÁ´¡×¤È¤¹¤ë²Ê³ØÅªº¬µò¤Ï¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ï·ò¹¯¤Ë¤è¤¤¡×¤òµ¿¤¦
·ë¶É¡¢¹È¹í¥µ¥×¥ê¤Î»ö·ï¤Î¸¶°ø¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡©¡¡À¦»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢°åÌôÉÊÀ®Ê¬¤ò´Þ¤à¹È¹í¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÀÝ¼è¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥×¥Ù¥ë¥ë»À¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊÌ¤Î¤«¤ÓÅù¤Îº®Æþ¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿äÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¸»º¹©Äø´ÉÍý¡¢GMP¤ò¤¤Á¤ó¤È¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤ÏËÉ¤²¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤ÈÁÈÀ®¤¬´°Á´¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÊÑÆ°¤âÂç¤¤¤¿©ÉÊ¤ò´°Á´¤ËÀ©¸æ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼«Á³¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÇÀÊª¼Á¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©ÉÊ¤â»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤ÆÇÀÊª¼Á¤â´Þ¤ßÆÀ¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÆü¡¹¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿©ÉÊ¤ò¿©¤Ù¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤ÇÍ³²Êª¼Á¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤òÍÞ¤¨¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÄê¤Î¿©ÉÊ¤ò¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È²½¤·¡¢ËèÆüÆ±¤¸¤â¤Î¤òÂçÎÌÀÝ¼è¤¹¤ë¤Î¤¬·ò¹¯¤Ë¤è¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¼«ÂÎ¤ò¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡×
¢£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬°ÛÎã¤ÎÂç±ÑÃÇ¤ò²¼¤·¤¿ÍýÍ³
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï3·î26Æü¡¢¾®ÎÓÀ½Ìô¤Î¹È¹í¤ò´Þ¤à5À½ÉÊ¡Ê¹È¹í¥³¥ì¥¹¥Æ¥Ø¥ë¥×3ÉÊÌÜ¤È¡¢¥Ê¥Ã¥È¥¦¥¥Ê¡¼¥¼¤µ¤é¤µ¤éÎ³GOLD¡¢¥Ê¥¤¥·¥Ø¥ë¥×¡Ü¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿©ÉÊ±ÒÀ¸Ë¡Âè6¾òÂè2¹à¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÇÑ´þÌ¿ÎáÅù¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤è¤¦¡¢Âçºå»Ô¤ËÄÌÃÎ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè6¾òÂè2¹à¤Ï¡ÖÍÆÇ¤Ê¡¢¼ã¤·¤¯¤ÏÍ³²¤ÊÊª¼Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¼ã¤·¤¯¤ÏÉÕÃå¤·¡¢Ëô¤Ï¤³¤ì¤é¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶Ø¤º¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢¤á¤Ã¤¿¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Ë¤è¤ëÇÑ´þÌ¿Îá¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÊÝ·ò½êÅù¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¾®ÎÓÀ½Ìô¤¬¼«¼ç²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤¬¼å¤¤¡¢¤È¸üÏ«¾Ê¤¬È½ÃÇ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸üÏ«¾Ê¤Ï3·î29Æü¡¢¹È¹í¥µ¥×¥ê¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬Ìµ¾É¾õ¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤¬°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢ÊÝ¸±¿ÇÎÅ¤È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©Åù¤Ë»öÌ³Ï¢Íí¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌ¾ï¡¢Ìµ¾É¾õ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼«Í³¿ÇÎÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¾É¾õ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°ÛÎã¤ÎÂç±ÑÃÇ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼«³Ð¾É¾õ¤Þ¤Ç¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÀÝ¼è¼Ô¤ò¡¢ÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤òÄÌ¾ï¤Î¿©ÃæÆÇÌäÂê¤È¤ÏÂª¤¨¤º¡¢Æü¡¹¡¢ÁêÅöÎÌ¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤äµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊÆÃÍ¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ÈÂ¿¤¯¤Î°åÌô´Ø·¸¼Ô¤¬¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö·ò¹¯¤Ê¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¿©ÉÊ¡×¤È¤¤¤¦·úÁ°¤È¼ÂÂÖ
¼Â¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹È¹í¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄÌÃÎ¡ÊÄÌ¾Î46ÄÌÃÎ¡Ë¤Ë¤è¤ê¡Ö°åÌôÉÊÅª¸úÇ½¸ú²Ì¤òÉ¸¤Ü¤¦¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê°åÌôÉÊ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤¤À®Ê¬ËÜ¼Á¡Ê¸¶ºàÎÁ¡Ë¥ê¥¹¥È¡×¤Ë¥Ù¥Ë¥³¥¦¥¸¤È¤·¤Æ´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¹È¹í¥µ¥×¥ê¤¬¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ç¤«¤Ç¤«¤ÈÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö°¶Ì¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ò²¼¤²¤ë¡¡L¡¿HÈæ¤ò²¼¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤Ïµ¿¤¤¤è¤¦¤â¤Ê¤¯°å³Ø¤ä¼£ÎÅ¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆ±¤¸ÄÌÃÎ¤Ç¡Ö¿Í¤¬°åÌôÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÅª¤òÍ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤ÈÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÉ½Â¦¤Ç°åÌôÉÊ¸ú²Ì¤òÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Î¢Â¦¤Ç¤´¤¯¾®¤µ¤¤»ú¤Ç¡ÖÉÂ¿Í¤ÏÀÝ¼è¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î½êÄê¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤ò½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡Öµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿Í¡¹¤Ï°åÌôÉÊ¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¤Ê¤¤¡×¤Èµ¡³£Åª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊÀ©ÅÙ¤Ï¡¢¡Ö·ò¹¯¤Ê¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¿©ÉÊ¡×¤È¤¤¤¦·úÁ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°åÌôÉÊÅª¤Ê¸ú²Ì¤ò¤¦¤¿¤¤¡¢¡ÖÉÂ¿Í¤¬°åÌôÉÊÅª¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤·¤ÆÀÝ¼è¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼ÂÂÖ¤Ç¤¹¡£·úÁ°¤È¼ÂÂÖ¤¬Âç¤¤¯ÐªÎ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤È°ÂÁ´À¤ÎÃ´ÊÝ¤Ï´ë¶È¤Ë¤ªÇ¤¤»¡£¹È¹í¥µ¥×¥êÌäÂê¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤ò¾·¤¤¤¿¹ñ¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¾®¤µ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ã»²¹ÍÊ¸¸¥¡ä
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¦·ò¹¯Èï³²¾ðÊó
À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÊWHO¡ËMedicines List¡¦Lovastatin
¹ñÎ©·ò¹¯¡¦±ÉÍÜ¸¦µæ½ê¡Ö·ò¹¯¿©ÉÊ¡×¤Î°ÂÁ´À¡¦Í¸úÀ¾ðÊó¡¦¥Ù¥Ë¥³¥¦¥¸
±óÆ£¾Ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¦¸¦µæ¶ÈÀÓ-¾¦¶È²½¤ËÀ®¸ù¤·¤¿»öÎã
ÆüËÜ¿©ÉÊ°ÂÁ´¶¨²ñ¡¦¹È¹í¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÊÄ¹Â¼ÍÎ°ìÂåÉ½Íý»ö¸¶¹Æ¡Ë
¹ñÎ©·ò¹¯¡¦±ÉÍÜ¸¦µæ½ê¡Ö·ò¹¯¿©ÉÊ¡×¤Î°ÂÁ´À¡¦Í¸úÀ¾ðÊó¡¦ÊÆ¹ñFDA¤¬°åÌôÉÊ¡Ê¥í¥Ð¥¹¥¿¥Á¥ó¡Ë¤ò´Þ¤àÀ½ÉÊ¤ËÃí°Õ´µ¯
Æâ³ÕÉÜ¿©ÉÊ°ÂÁ´°Ñ°÷²ñÀ¤³¦¤Î¾ðÊó¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¿©ÉÊ´Ä¶Ï«Æ¯±ÒÀ¸°ÂÁ´Ä£¡ÊANSES¡Ë¡¢¹È¹í¤òÍ¸úÀ®Ê¬¤È¤¹¤ë¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤òÉþÍÑ¤¹¤ëÁ°¤ËÉ¬¤º°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤è¤¦Ãí°Õ´µ¯
Æâ³ÕÉÜ¿©ÉÊ°ÂÁ´°Ñ°÷²ñÀ¤³¦¤Î¾ðÊó¡¦¥¹¥¤¥¹Ï¢Ë®¿©ÉÊ°ÂÁ´½Ã°å¶É¡ÊBLV¡Ë¡¢¹È¹í¤òÀ®Ê¬¤Ë´Þ¤à¿©ÉÊ¤ÎÇäÇã¤Ï°ãË¡¤ÈÃí°Õ´µ¯
Æâ³ÕÉÜ¿©ÉÊ°ÂÁ´°Ñ°÷²ñÀ¤³¦¤Î¾ðÊó¡¦ÂæÏÑ±ÒÀ¸Ê¡ÍøÉô¿©ÉÊÌôÊª´ÉÍý½ð¡¢ËýÀ¼À´µ´µ¼ÔÅù¤¬ÊÝ·òÎà¿©ÉÊ¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¤Þ¤º°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤è¤¦Ãí°Õ´µ¯
Æâ³ÕÉÜ¿©ÉÊ°ÂÁ´°Ñ°÷²ñÀ¤³¦¤Î¾ðÊó¡¦²¤½£¿©ÉÊ°ÂÁ´µ¡´Ø¡ÊEFSA¡Ë¡¢¹È¹íÃæ¤Î¥â¥Ê¥³¥ê¥óÎà¤Î°ÂÁ´À¤Ë·¸¤ë²Ê³ØÅª°Õ¸«½ñ¤ò¸øÉ½
Æâ³ÕÉÜ¿©ÉÊ°ÂÁ´°Ñ°÷²ñÀ¤³¦¤Î¾ðÊó¡¦¥É¥¤¥ÄÏ¢Ë®¥ê¥¹¥¯É¾²Á¸¦µæ½ê¡ÊBfR¡Ë¡¢¹È¹í¤òÈ¼¤¦¥À¥¤¥¨¥¿¥ê¡¼¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸«½ñ¤ò¸øÉ½
----------
¾¾±Ê ÏÂµª¡Ê¤Þ¤Ä¤Ê¤¬¡¦¤ï¤¡Ë
²Ê³Ø¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡ÇÀ³Ø¸¦µæ²Ê½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¤Îµ¼Ô¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£¿©ÉÊ¤Î°ÂÁ´À¤ä´Ä¶±Æ¶ÁÅù¤ò¼ç¤ÊÀìÌçÎÎ°è¤È¤·¤Æ¡¢¼¹É®¤ä¹Ö±é³èÆ°¤Ê¤É¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ï¡Ø¥²¥Î¥àÊÔ½¸¿©ÉÊ¤¬ÊÑ¤¨¤ë¿©¤ÎÌ¤Íè¡Ù¡Ê¥¦¥§¥Ã¥¸¡Ë¡¢¡Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ð¥¤¥¢¥¹¡¡¤¢¤ä¤·¤¤·ò¹¯¾ðÊó¤È¥Ë¥»²Ê³Ø¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡¢²Ê³Ø¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¤Ê¤É¡£2021Ç¯7·î¤è¤êÆâ³ÕÉÜ¿©ÉÊ°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷¡ÊÈó¾ï¶Ð¡¢¥ê¥¹¥¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÃ´Åö¡Ë¡£
----------
¡Ê²Ê³Ø¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ¾¾±Ê ÏÂµª¡Ë