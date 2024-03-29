小林製薬の「紅麹」健康被害
『小林製薬の「紅麹」健康被害』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年10月8日
2024年7月13日
2024年4月15日
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紅こうじ健康被害「プベルル酸が原因」の説に医師は疑問 毒性に指摘
医師は、現時点でプベルル酸が原因とする説には疑問が残ると言及
NEWSポストセブン
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紅麹問題に驚きなし「それほど社内環境ひどかった」元社員が激白
「問題が発生したときも、驚きはありませんでした」と元社員が激白
FRIDAYデジタル
2024年4月12日
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国立健康・栄養研究所ホームページから健康食品の安全性巡る情報削除か
現在、そのHPから「安全性」の欄が消えていると、週刊ポストが報じた
NEWSポストセブン
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小林製薬、昨年には床にこぼれた材料を使って食品向けの紅麹原料を加工
製造工程では少なくとも2件のトラブルがあったという
読売新聞オンライン
2024年4月8日
2024年4月7日
2024年4月4日
2024年4月3日
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赤いから紅麹入り？小売り各社にも問い合わせ殺到、売上ダウンも
ABEMAの番組は、張り紙などの対応に追われるスーパーアキダイを取材
ABEMA TIMES
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「紅麹」めぐる健康被害 入院者数は166人、小林製薬への相談は3万1千件
厚生労働省は、入院した人が166人にのぼったことを明らかにした
FNNプライムオンライン
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問題発覚前にサプリ摂取者を診察 医師が小林製薬とのやり取り明かす
2月1日に同社に連絡するも「ほかに同様の患者はいない」と説明されたそう
ABEMA TIMES
2024年4月2日
2024年4月1日
2024年3月31日
2024年3月30日
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小林製薬の紅麹問題、3例連続で腎機能に異常 医師「サプリを疑った」
3人の患者を治療した大学病院の医師が「サプリを疑った」と語った
FNNプライムオンライン
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紅麹サプリの健康被害、医師が先月1日に問い合わせ 小林製薬からの対応
患者を診察した医師がいる病院側が先月1日に小林製薬に問い合わせたという
日テレNEWS NNN