µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î¸½¾õ¤ò´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬à¹óÉ¾á¡Ö°õ¾Ý¤Î¤Ê¤¤ÉÔ¿¶¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê£²£²¡á¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¸·¤·¤¤¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ï£²£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£·Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥Ó¥ê¥¢Àï¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢¸åÈ¾£³£¹Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¡££²¡½£±¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤âÁí¤¸¤Æ¤Þ¤º¤Þ¤º¤ÎÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ºÇ¶á£Ò¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ë¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´Ú¹ñÊüÁ÷¶É¡Ö£Ó£Ð£Ï£Ô£Ö¡×¤ÏÈãÈ½¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉÔ¿¶¤À¡£ÆüËÜ¿Í¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï£¹»î¹çÏ¢Â³ÌµÆÀÅÀ¤Ç½Â¤¤¾õ¶·¡£¥È¥¦¥©¥ë¥¥ó¥°¡Ê¥À¥ó¥¹¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¡Ë¤Î·ã¤·¤¤Àª¤¤¤Ï¤É¤³¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹óÉ¾¤·¤¿¡£
¡Öµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÎÄÀÌÛ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£µ×ÊÝ¤Ïºòµ¨¡¢¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡£µ×ÊÝ¤Î³èÌö¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¥ê¡¼¥°£´°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê£Ã£Ì¡Ë½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤¿¡×¤Èºòµ¨¤Î³èÌö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Öµ×ÊÝ¤Î³èÌö¤Ïº£µ¨½øÈ×¤Þ¤Ç¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢µ×ÊÝ¤ÏºÇ¶á¡¢°õ¾Ý¤Î¤Ê¤¤ÉÔ¿¶¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°Àï¤Ç¤ÎºÇ¸å¤ÎÆÀÅÀ¤Ï£±£°·î£±Æü¤Î¥Ó¥ë¥Ð¥ªÀï¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£¤½¤Î»þ¡¢µ×ÊÝ¤ÏÆÀÅÀ¸å¤Ë¤ª¿¬¤ò¾å²¼¤Ë¿¶¤ë¥À¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¥È¥¦¥©¥ë¥¥ó¥°¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢µ×ÊÝ¤Ï¥Ó¥ë¥Ð¥ªÀï°Ê¸å¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤ò´Þ¤á¡¢¤Ê¤ó¤È£¹»î¹çÏ¢Â³ÌµÆÀÅÀ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Î¹¶·â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï£±£°·î£²£±Æü¤Î¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«Àï¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤À¡×¤È·èÄêÎÏ¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤ÆÉÔ¿¶¤À¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Öµ×ÊÝ¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î¥·¥ê¥¢Àï¤Ç£±¥´¡¼¥ë£±¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤¬¡¢½êÂ°¥Á¡¼¥à¤ËÉüµ¢¤·¤¿¸å¤ÏºÆ¤ÓÄÀÌÛ¤·¤¿¡×¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤Ï·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸·¤·¤¤¸«Î©¤Æ¤À¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ï¹¶·â¿Ø¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤ÏÉ¾²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸·¤·¤¤°Õ¸«¤â½Ð¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤É°ìÎ®Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£