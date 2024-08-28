サッカーのスペイン1部でレアル・ソシエダードの指揮を執るアルグアシル監督は27日、アラベス戦に向けた前日会見でMF久保建英から謝罪を受けたことを明らかにした。1―0で制した24日のエスパニョール戦で久保は途中出場で決勝点を決めたが、直後のセレブレーションで味方の祝福を振り切り、笑顔を見せずにシャツの名前や背番号を誇示。地元メディアでは先発を外れされたことに関する怒りのパフォーマンスと受け止められていた