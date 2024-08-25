スペイン１部レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英（２３）のゴールパフォーマンスが賛否を呼んでいる。久保は２４日のアウェー・エスパニョール戦でスタメン落ちすると、０―０の後半２１分から途中出場。すると同３５分、右サイドでボールを持つと、個人技でゴールまで完結させる今季初ゴールをゲットし、チームに勝利をもたらした。得点後は笑顔もなく、走り出してチームメートの祝福を寄せ付けず、両手を耳に当て