『HAWAII FIVE-0』あの人、米CBSの新作コメディドラマで夫婦共演！

米CBSの大ヒット犯罪捜査ドラマ『HAWAII FIVE-0』でシーズン8〜10にわたり、タニ・レイを演じメーガン・ラスが同局にカムバックし、シットコム『Wouldn't It Be Nice(原題)』に主演して夫婦共演を果たすことが明らかとなった。米Deadlineが報じている。

本企画は、映画『キングスマン』や『TENET テネット』、TVシリーズ『トリック 難事件はオレにお任せ』などに出演するメーガンの夫ジャック・カットモア=スコットの家族が、イギリスで経営している結婚式ビジネスにインスパイアされたロマンチック・オフィス・コメディ。

ノース・カロライナ州ブラック・マウンテンを舞台に、家族経営の小さな結婚式場でマネージャーを務めるジョージーナとニックが主人公。献身的だが上手く機能していないスタッフと一緒に、二人はお互いに嫌悪感を隠しながら仕事に励む毎日...。自分たちとは真逆の関係にある、愛にあふれた幸せなカップルをサポートするために、四苦八苦する二人の姿がユーモアたっぷりに描かれる。

メーガンがジョージーナ役で出演し、ジャックがニックを演じる。

脚本はクリステン・バートレット(『Full Frontal with Samantha Bee(原題)』)が手掛け、ジェームズ・グリフィス(『飛べないアヒル -ゲームチェンジャー-』)が監督を務める。二人は、メーガンとジャックと共に製作総指揮も兼任する予定。メーガンは、夫ジャックとコラボレートする喜びをSNSに投稿している。

2016年に米FOXで放送された『Cooper Barrett's Guide to Surviving Life(原題)』で知り合い、交際をスタートさせた二人は昨年5月に結婚。同年、CBSの『Jury Duty(原題)』で共演を果たすはずだったが、パンデミックの影響で中止となっていた。まだ新婚気分が抜けないはずの彼らが、どのように反発し合う役を演じるのか楽しみだ。

メーガンは『HAWAII FIVE-0』の放送終了後、、米CWのDCドラマ『SUPERGIRL/スーパーガール』シーズン5にゲスト出演し、カナダのCTV製作による『Children Ruin Everything(原題)』にも登場している。

