¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡×¤Î»£±Æ¸½¾ì¤ÇÀ¾Åç½¨½Ó¤¬¡È¿ÀÂÐ±þ¡É¡¡µã¤¤¤Æ¤¤¤¿½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¡©¡×¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¤¤¤¤Í¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê3Ëç¡Ë
¡¡NHK¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¿Æ»Ò¤Û¤ÉÇ¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î±éµ»¤òÍê¤â¤·¤¯¸«¤Ä¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä«¥É¥é¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡Ù¤Çµ¤¾Ý¥¥ã¥¹¥¿¡¼Ìò¤òÇ®±éÃæ¤ÎÀ¾Åç½¨½Ó¡Ê50¡Ë¤À¡£
¡È¿ÀÂÐ±þ¡ÉÏ¢È¯¤ÎÀ¾Åç
¢¡ ¢¡ ¢¡
¼ã¼êÇÐÍ¥¤âÀ¾Åç¤Î±éµ»¤ò¿©¤¤Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿
¡¡À¾ÅçÊ±¤¹¤ëÄ«²¬³Ð¤Ï¡¢À¶¸¶²ÌÌí¡Ê19¡Ë±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡È¥â¥Í¡É¤³¤È±Ê±ºÉ´²»¤Ë¡¢Å·µ¤Í½Êó¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Á³¤Î¶Ã°Û¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÀ¤³¦¤ØÈà½÷¤òÆ³¤¯¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÄ«²¬¤Ë¿´ÄÏ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥â¥Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÀ¾Åç¤µ¤ó¤Ïµ¤¾ÝÍ½Êó²ñ¼Ò¤ÎÉô²¼Ìò¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¤¿¤Á¤ÈÃç¤¬¤è¤¯¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤è¤¯ÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å·µ¤Í½Êó¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î»Ø¤·ËÀ¤Î»È¤¤Êý¤äÅ·µ¤¿Þ¤Î²òÀâ¤Ï´°àú¤Ç¡¢¹Í¾Ú¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÊý¤â¡Ø¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¡Ù¤ÈÀä»¿¡£¼ã¼êÇÐÍ¥¤âÀ¾Åç¤µ¤ó¤Î±éµ»¤ò¡¢¿©¤¤Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊNHK¶É°÷¡Ë
Åö½é¤ÏÇÐÍ¥»ÖË¾¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¡¤¤¤Þ¤ä²¡¤·¤â²¡¤µ¤ì¤â¤»¤Ì¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤ÎÀ¾Åç¡£º£Ç¯¤Î¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×¤Ç4´§¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ø¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥Þ¥¤¡¦¥«¡¼¡Ù¤ä¡Ø¤¤Î¤¦²¿¿©¤Ù¤¿¡©¡Ù¤Ê¤É¡¢ÏÃÂêºî¤Ø¤Î¼ç±é¤¬Áê¼¡¤°¤¬¡¢Åö½é¤ÏÇÐÍ¥»ÖË¾¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂº·É¤¹¤ëÉã¿Æ¤Î±Æ¶Á¤ÇÌµÎà¤Î±Ç²è¹¥¤¡£¡Ø»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¼õ¤«¤Ã¤¿¤À¤±¡£±Ç²è¤Ë´Ø¤ï¤ì¤ë¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¶î¤±½Ð¤·¤Îº¢¤Ï½ÂÃ«¤Î¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿¡¼¤ËÆþ¤ê¿»¤ê¡¢¿·½É¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó³¹¤Ç±Ç²èÏÀµÄ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¤³¤È¤â¡£¡ØÇÐÍ¥¤ÏÀ©ºî¤Î1ÉôÌç¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡Ù¤È¸ýÊÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¡¢Î¢Êý¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¶¯¤¤¡×¡Ê±Ç²è´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¶ìÏ«¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£1992Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢ÍâÇ¯¤Î¡Ø¤¢¤¹¤Ê¤íÇò½ñ¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤¬¡¢»öÌ³½ê¤ÈÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÊý¿Ë¤¬ÀÞ¤ê¹ç¤ï¤º¡¢ÅÏÊÕ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿¡£
¡Ö¿ôÇ¯´Ö¡¢Ì±Êü¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´ü¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¸½ºß¤Î»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¡¢ËÌÌîÉð´ÆÆÄ¤Î¡ØDolls¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢±éµ»ÇÉÇÐÍ¥¤Ø¤ÎÂ¤¬¤«¤ê¤òÄÏ¤ó¤À¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¿É¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤«¡¢º£¤â¼þ°Ï¤Ø¤Îµ¤ÇÛ¤ê¤ò¾ï¤Ë·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀ¾Åç¤µ¤ó¤Ï¤³¤Þ¤á¤Ë¸½¾ì¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¤ò²¼¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¸«¤¨¤Æ¼Â¤Ï´ÅÅÞ¡£¥³¥í¥ÊÁ°¤Ï·è¤Þ¤Ã¤ÆÀìÍÑ¤Î¤ª²Û»ÒÈ¢¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¡£¼ç±é¤È¤·¤Æ¡¢¸½¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ø¥·¥§¥Õ¤ÏÌ¾ÃµÄå¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¶¦±é¼Ô¤Ë½é´é¹ç¤ï¤»¤ÎÊý¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤¢¤ÀÌ¾¤òÉÕ¤±¤è¤¦¡Ù¤ÈÄó°Æ¤·¡¢µ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¥â¥Í¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Á°½Ð¤ÎNHK¶É°÷¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
µã¤¤¤Æ¤¤¤¿½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡È¿ÀÂÐ±þ¡É
¡ÖÅìµþ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç½õ´ÆÆÄ¤ËÇÍÅÝ¤µ¤ì¤¿¼ã¼ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î½÷À¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¶ù¤Ë±£¤ì¤Æµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ì¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤¬¡¢À¾Åç¤À¤Ã¤¿¡£½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¡©¡×¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯À¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤Ê¤À¤á¤ë¤È¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Èà½÷¤Ï¡¢»£±Æ¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤Î¸å¡¢Èà½÷¤Ï¡Ø¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¤Ëµ¤¤ò¸¯¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤È¤Þ¤¿È¾¥Ù¥½¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿Ò¾ï¤Ê¤é¤Ì¡È¿ÀÂÐ±þ¡É¤Ë¡Ø¤µ¤¹¤¬À¾Åç¤µ¤ó¡Ù¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¡£À¾Åç³ô¤Ï¤µ¤é¤Ë¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¥í¥±Àè¤ÎÅÐÊÆ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÈëÏÃ¤â¡£ÀÐ¥Î¿¹¾ÏÂÀÏº¤Õ¤ë¤µ¤ÈµÇ°´Û´ÛÄ¹¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö»£±Æ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢°§»¢¤ò¤·¤¿¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸åÆü¡¢À¾Åç¤µ¤ó¤«¤é¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¤êÆñ¤¯¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°Ê¾å¡¢±À¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¤»£±Æ¸½¾ì¤«¤é¡¢¼Â¶·Ãæ·Ñ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2021Ç¯7·î29Æü¹æ¡Ë