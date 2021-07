楽天の田中将大選手や、阪神の佐藤輝明選手ら最新データを搭載した本格派野球ゲーム「eBASEBALLプロ野球スピリッツ2021 グランドスラム」(Nintendo Switch)を7月8日に発売するコナミデジタルエンタテインメント。もう一つの人気野球ゲーム「実況パワフルプロ野球」シリーズもあわせ、長年にわたって野球ゲーム市場を引っ張る名作を展開し続けている同社は、どのようにシリーズを制作しているのでしょうか。

Switchで発売になった「プロスピ」最新作。野球ゲームの選手の能力値はどのようにして決められているのか

「パワフルプロ野球(パワプロ)」シリーズのプロデューサーの松井徹哉さん、「プロ野球スピリッツ(プロスピ)」シリーズのプロデューサーの山口剛さん、リードプランナーの豊原浩司さんを直撃しました。

シリーズ誕生のきっかけは野球好き上司の一声

――1994年にはじまった「パワプロ」シリーズ。誕生の経緯はどのようなものだったのでしょうか?

豊原:初代、スーパーファミコン版の話ですね? 当時の上司が野球好きで「野球ゲームを作れ」という指示があったことがきっかけでした。

――あの当時、野球という複雑な動きのあるゲームを再現するのはかなり大変だったと思います。実際、昔の野球ゲームはアクションゲームとしての完成度に限界があり、ランナーが2塁にいるチャンスでもワンヒットでホームまで生還できないなど、現実とのギャップも大きかったですよね。

豊原:そうなんです。スコアリング・ポジション(得点可能な位置)なのに……。当時の野球ゲームは、パスボールや振り逃げ、インフィールドフライはもちろん、守備シフトもありませんでした。

私としては、プロ野球をより深く再現したかった。また、アクションゲームが好きだったので、野球ゲームをアクションゲームとして成立するようにしたかったんです。

――そうした強い思いが25年以上続く名シリーズにつながったんですね。子どもの頃から野球に興味を持っていたんですか?

豊原:実は……最初は野球に興味がありませんでした。パワプロを手掛ける前に他の野球ゲームを作ったことがあり、野球規則集を読み込むなど勉強して、そこで面白さに気づいたんです。

松井:ゲームを作る人は凝り性が多いんです。スノーボードのゲームを作って、実際のスノボにハマるとか。そういうケースは多かったりします。

パワプロ「2頭身キャラ」の秘密

――そうやって生まれた「パワプロ」は、たしかにアクションゲームとしてとても良く出来た名作スポーツゲームだったと思います。独特の2頭身キャラも印象的でした。

豊原:リアル志向でやりたかったんですが、当時のゲーム機の限界もあり……。ただ、丸いキャラの方がアクションゲームとしてプレーしやすいというのもありましたね。

――たしかに2頭身だとキャラクターが画面上に大きく映るので、ひとつひとつのモーションも大きく、それゆえにパッと見ただけで何をしているのか想像できますね。子どもの頃にプレイして遊んだという大人の中にも、パワプロといえばあの2頭身キャラを思い出す人も多いと思います。

松井:見た目が可愛くて簡単そうなのに、中身が本格派の野球ゲームというギャップもあったと思います。リアルだったら、かえって話題になっていなかったかもしれませんね。

――ゲーム性の高さにつながるお話でいえば、満塁になると打者の能力が上がる「満塁男」や、投手として自分が登板していると味方打線が打たなくなる「負け運」などのユニークな特殊能力がシリーズではお馴染みです。あれは、どのように考えているのでしょうか?

豊原:特殊能力の多くは、野球用語から取り入れています。「満塁男」なら、駒田徳広選手(巨人―横浜)とか……。報道で言われるような、ファンの皆さんが口にする能力は入れていますね。ちなみに「負け運」は、好投しているのに勝てないという条件なので、実は良い投手につく能力なんですよ。能力をつけられたご本人がどう感じるかは分かりませんが……。

山口:また、お祭り的な試合、ポストシーズンで活躍する選手もいますが、そういう選手はファンの中で印象に残ったりしますよね。スポーツ新聞をはじめ、野球の刊行書籍、放送で取り上げられる機会も多いので、野球ファンやメディアの方が取り上げた話題については特別な特殊能力を付けたり素直に反映させることが多いです。

人気ゲーム「パワプロ」と「プロスピ」何がちがう?

――「パワプロ」人気ゲームに成長した一方で、21世紀になると2004年に「プロスピ」というよりリアル色の強い野球ゲームも生まれ、こちらも人気シリーズになっています。両者は同じ野球をテーマにしたゲームですが、共通点・違いはどういった所になるのでしょうか。

山口:「野球ゲーム」という意味では同じで、選手データも基礎は同じものです。球団ごとに「番記者」的な担当がいて、ミートやパワーの能力値を作っていきます。ただ、プロスピは選手の個性をより出すようにしています。

実際のプロ野球では、左投手に対してはボールの見えやすい右打者が有利……というセオリーがありますが、プロスピでは実際の成績をベースにデータを決めて、左投手に対してミート能力の高い左打者もゲームでは再現しています。

――ゲームではアルファベットで段階的に選手たちの能力が表されています。様々な成績データをどうやって落とし込んで反映させているのでしょうか?

豊原:(外部からの)提供データは、打率、打点、守備率など、一般で見られるバージョンのもう少し詳細なデータです。そこに弊社のツールを使って能力を変換。さらに各担当者の分析・考えを反映させていきます。データは直近だけでなく、実績を加味することもあります。

「2年目のジンクス」には担当も悩む

――あまり実績のない若い選手の場合はどうしていますか?

山口:好成績を収めた新人選手の2年目の能力値は悩むところです。実際、「2年目のジンクス」と言う言葉がありますが、ルーキーで活躍した選手に対して翌年版のデータを作る際に1年目の成績をストレートに反映させすぎると、2年目のシーズンが始まったとき思うほど活躍できなかった場合、ファンの方から怒られたりします。単年で活躍した選手と、数年間活躍した選手は、同じ扱いにできないんですよ。

――では、今シーズンの阪神のルーキー・佐藤輝明選手のようなケース(66試合時点で打率.285、19本塁打と大活躍)は評価が難しいですね。

豊原:5月に「eBASEBALL プロ野球スピリッツ2021 グランドスラム」用に選手データを作成したとき、新人としてはかなり高めの能力値(パワーB、72)を付けました。でも結果はごらんの通り。今後のアップデートで対応していかないと……。

松井:一方で、今の成績だけですぐ能力を上げるのは怖い面もありますね。ただ、活躍する選手が増えるほうがプロ野球自体が盛り上がります。いい意味で悩んでいるのは確かです。

ゲームも変えた大谷翔平の二刀流 「パワプロ」と「プロスピ」で分かれた対応

――新人選手への対応には頭を悩ませるとのことですが、投手と野手、両方での出場を目指す異例の「二刀流」を掲げてNPB入りし、現在は米大リーグで活躍している大谷翔平選手が日本ハムに入団したときも、大変ではありませんでしたか?

松井:「パワプロ」については、投手なのに打撃能力を上げるという野球的なマンガ要素が選手を育成する「サクセスモード」にもともとあったので、問題ありませんでした。

山口:一方で「プロスピ」はリアル志向なので、「二刀流なんてできるわけがない」という固定観念がありました。結果的に最初は、「投手の大谷選手」と「野手の大谷選手」と強引に別々の「大谷選手」にしましたね。

――その後の「プロスピ」では大谷選手も二人の選手として分かれて登録されるのではなく、一人の選手として登録されるようになっています。

山口:言い換えれば、大谷選手が活躍したおかげで、「ゲームも二刀流に対応しよう」となったわけです。そういう意味では、大谷選手は野球ゲームを変えた選手とも言えます。

リアル系野球ゲームの転機になった「PS2」

――なるほど。お話をうかがっていると「パワプロ」と「プロスピ」はそれぞれに別のものを大切にしている気がします。そもそも「プロスピ」が誕生した経緯はどういったものだったのでしょうか?

山口:リアルな野球ゲームにする考えは昔からあったんですが、リアルな見た目にすることで人間らしい動きを再現しないと不自然さが目立ってしまいます。ゲーム機の性能という課題もありなかなか実現できなかったのですが、ハード性能が飛躍的に向上してきたPS2(PlayStation2)の普及のタイミングでチャレンジしてみようということでシリーズが誕生しました。

――「リアルさ」を表現するためのコツのようなものはありますか?

山口:細かい話になりますが、たとえば守備の時、内野手が捕球して二塁に投げるふりをして、一塁に投げ直すようなプレーがありますよね。実際の野球では、普通に行われるプレーですが、こういう細かい仕草がゲーム上で再現できないと、「リアルな守備」と思ってもらえないんですよね。

選手たちのリアルなフォーム、どうやって作っているの?

――「プロスピ」では、そうしたひとつひとつの投球・打撃フォームからすごくリアルです。あのモーションはどうやって作っているのでしょうか。

山口:人の動きをデジタル化する技術「モーションキャプチャー」を使っています。野球の経験者にプロ野球選手の映像を見せながら真似てもらい、その動きのデータを取り込み、ゲームに反映させています。そして選手の顔と体形は、実際に開幕前のすべてのキャンプ地に行き、選手の協力を得て、3Dシステムで撮影しています。

――えっ、野球経験者が真似ているんですか!?

松井:本当は投球・打撃フォームも全部撮らせてほしいのですが、本当にやったらどれだけかかるのか……。何よりキャンプは選手にとってもデリケートな時期ですからね。

――そういわれるとたしかに……。「選手ファースト」で考えると邪魔をしてしまうのは本意ではありませんね。

松井:さらに言えば、ヤクルトの青木宣親選手のように一年に何度もフォームを変える選手もいたりしますからね。とはいえファンから突っ込まれないよう、極力対応しようとしています。

豊原:ファン心理は大事にしないといけません。見た目の再現度について、ファンの皆さんからの要求度はどんどん上がっています。リアリティーの追求の要求が、昔とは決定的に違うところです。開幕前のキャンプも足を運び、どんな準備をしているか。新しい球種を習得しているかなども観察しています。

山口:選手だけでなく、球場も毎年訪問して、さまざまな角度から撮影するなど取材しています。今はレーザースキャンを使い球場の形状はもちろん、客席の位置など360度にわたってあらゆる図形的なデータを収集できるようになっています。ただ一方で、ゲーム機の性能の限界もあります。例えば甲子園球場は4万席以上ありますが、それを全部反映させるのは……。

Switch参入で「プロスピ」に訪れた変化

――それだけたくさんの客席をすべて反映すると遊んでいるプレイヤーも目移りして大変そうです(笑)。毎年取材して……というお話がありましたが、では、最新作「プロ野球スピリッツ2021」のポイントは何になるのでしょうか?

山口:対応ハードがNintendo Switchということで、プレーのしやすさに重きを置いています。具体的には投球のシステムを見直しました。

従来の「プロスピ」は「投げるコース」と「リリース」を同時に操作していました。プロスピが「野球としての一球ごとの間」を大事にしている分、パワプロに比べて試合時間が長くなる傾向があり、ゲームのテンポ感をアップさせるためです。

それを今回は、「投げるコース」を決めてから「リリース」するようにしました。実際の野球に近づけつつも、気軽に遊べるよう配慮しています。他にもボールのスピードの調整、打ちやすいようアシストの機能を高め、投打のバランスを全面的に見直しました。Switchはライトユーザーが多く、繊細で複雑な操作に不向きと判断したからです。Switch向けに搭載した機能は他にもあって、例えば今回4人同時にプレーができるようになっているんですよ。

「パイオニア」はシリーズの操作方法も生み出していた!

――「パワプロ」「プロスピ」について、プロ野球関係者から言われて嬉しかったこと、印象に残ったことはありますか?

松井:撮影などで選手とご一緒したとき、本人にデータを見ていただき、「似ている」と言われると、やはりうれしいですね。

山口:「子供のころから遊んでいます」「寮でプレーしています」と言われるのもうれしいですね。選手は、自身のデータを気にしているようです。

――開発者の視点で、最も印象深い選手はいますか? 投手と野手でそれぞれお願いします。

豊原:これは3人の意見で、また古い話で恐縮ではありますが、投手は野茂英雄投手(近鉄)ですね。パワプロやプロスピの投球システムを生み出すキッカケになったのはやはり野茂投手のフォークの存在があったからです。あの落差の大きいフォークを表現するには高低差のあるストライクゾーンが必要だったんですよ。

野手はハウエル選手(ヤクルト―巨人)です。最初のパワプロを制作していた年のシーズンでサヨナラホームランを量産し、特殊能力「サヨナラ男」を作るキッカケになった選手です。まさに「特殊能力」というものを体現してくれた選手だったと思います。

