防弾少年団の所属事務所Big Hitエンターテインメントが、有名写真家が提起した盗作主張を否定した。Big Hitエンターテインメントは本日(25日)午前、マイデイリーに「本日ハンギョレ(韓国の日刊新聞)の報道の関連事項を確認した結果、昨年9月に、あるギャラリーが提起した類似の主張について、主張が成立しないという私たちの意見を伝えたことがある」と、明らかにした。この日のハンギョレの報道によると、フランスの巨匠写真家ベルナール・フォコン(Bernard Faucon)氏は、2016年にリリースされた防弾少年団の「花様年華 Young Forever」の写真集のいくつかのシーンとアルバム「WINGS」のタイトル曲「血、汗、涙」のミュージックビデオの一部が、自身が1978年に撮影した代表作「夏休み」シリーズの連作の「饗宴(Le banquet)」など、いくつかの作品の背景と演出の構図を明らかに模倣して制作したと主張した。マネキンに着せられた衣装や演出された背景のイメージなどが、同じかほぼ似ているとも指摘した。アルバムのタイトルも、1997〜2003年に25ヶ国で自身が行った撮影プロジェクト「私の青春の最も美しい日(The Most Beautiful Day of My Youth)」のタイトルからインスピレーションを受けたと主張した。フォコン氏はハンギョレとのインタビューでも、「私の作品からインスピレーションを受けたことを喜んでいる。法的措置まで取るつもりはないが、彼らは芸術的インスピレーションを受けたことについて、公に認めて言及してくれることを要請する」と述べた。