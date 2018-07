アメリカの郵便事業を担っているアメリカ郵便公社(USPS)が発行した「 自由の女神 」の切手が、本物ではなくラスベガスにあるレプリカの写真を使っていた問題で、連邦請求裁判所はUSPSが切手で得た利益から350万ドル(約3億9000万円)をレプリカ製作者のロバート・デイビッドソン氏に支払うよう命じました。US post must pay $3.5m for wrong Lady Liberty on stamp - BBC Newshttps://www.bbc.com/news/world-us-canada-44729770Postal Service misidentifies Statue of Liberty in stamp, $3.5M mistakehttps://www.usatoday.com/story/news/nation-now/2018/07/06/postal-service-misidentifies-statue-liberty-stamp-million-mistake/762306002/問題となっていた切手は、USPSが2010年に発行した自由の女神をモチーフにしたもの。女神像の顔部分がアップにされ、実に「アメリカらしさ」を感じさせるデザインだったのですが……実はこの顔はニューヨークはハドソン川の「リバティ島」に立つ世界遺産「自由の女神像」ではなく、ラスベガスにあるカジノホテル「ニューヨーク・ニューヨーク」の正面に置かれた、2分の1スケールのレプリカを撮影したものでした。By Jenレプリカ像を制作したデイビッドソン氏は切手に使われている像が自分の作品のものであることに気づき、USPSに対して対処を求めました。しかしUSPS側から満足な対応が得られなかったために2013年にUSPSを相手に訴訟を起こしていました。UPSPは2011年時点で誤使用を認識していましたが、デイビッドソン氏からの連絡に対応せず、また、切手のデザインにデイビッドソン氏の著作権表記を追加するという措置も執らず、2014年までこのデザインの切手の発行を続けました。実は、本物の自由の女神像と今回のレプリカ像では、顔の造形がやや異なります。アメリカのニュースメディア「USA Today」が報じた以下の記事では、自由の女神の顔の上をマウスでドラッグすることで、本物とレプリカの顔を見比べることが可能です。Postal Service misidentifies Statue of Liberty in stamp, $3.5M mistakehttps://www.usatoday.com/story/news/nation-now/2018/07/06/postal-service-misidentifies-statue-liberty-stamp-million-mistake/762306002/どこか男性らしさすら漂う、りりしい顔つきの本物(左)に比べ、デイビッドソン氏が作成したレプリカ(右)は目と唇の部分にアレンジが加えられています。これは、「ラスベガスの街並みにマッチするように」という狙いのもとに顔つきに手を入れたものであり、デイビッドソン氏の言葉によるとラスベガスの自由の女神像は「本物よりもセクシー」であり、「見間違えるはずがないほどに違う」とのこと。2018年6月29日に下された(PDF)判決の中でエリック・ブラッギンク判事は、USPSがデイビッドソン氏の著作権を侵害していたことを認定。そして、USPSが2014年に発行を停止するまでの間に販売された49億枚の切手による利益を7000万ドル(約77億円)と算定し、デイビッドソン氏に対して350万ドル(約3億9000万円)を支払うことを命じる判決を下しました。USPSは公判でレプリカは「ニューヨークにあるオリジナルと非常によく似ていて見分けが付かない」と主張していましたが、判事はこれを「ナンセンス」と一刀両断にしています。判決文には、USPSは連邦国会議員による尋問に対し、「画像がデイビッドソン氏に帰属する表示を行うべきだったこと」と「今後このような間違いが起こらないための手順を策定すること」を認識していると答えていることが記されています。なおこの件に関し、USPSからはコメントは得られていないとのことです。