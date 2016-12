勇気ある11歳の少年が7歳の少女を救いました!

アメリカのテキサス州に暮らす11歳のT.J.スミスくん。ある日彼が家の近所で遊んでいた時、隣りの家に住む7歳の女の子が見知らぬ男性と歩いているのを見かけました。最初はその男性が女の子の従兄か誰かだろう、と思ったというT.J.くんは、2人の後を着いていくことにしました。

そしてその後「何かおかしい…」と感じた彼は、近くにあった顔見知りの男性、ジェームズさんの家へ駆けこみました。

「たった今、外で女の子が誘拐された。」

T.J.くんのその言葉を聞いたジェームズさんはすぐに外に飛び出しましたが、鍵を忘れたことに気がついて急いで家に戻りました。それから再び外へ出て、犯人のいる空き家を見つけた時、すでにT.J.くんはそこでジェームズさんを待っていたということです。

「(犯人たちは)この家の裏に行ったよ。」

TJ Smith is a real hero. He saved a 7 y.o. girl from being abducted by a sexual predatorhttps://t.co/ZuMnACSeiP pic.twitter.com/grWovoRXpl