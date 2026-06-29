アップダウンが激しい週。特にメンタルが不安定。自分時間の充実を図りましょう。仕事は発想力に優れ、企画やアイディアが面白いほど通りそう。副業もツキあり。金運は締めるほど財運が下がる恐れが。恋愛は職場や友人の紹介などホームグランドに出会いが潜んでいます。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年下半期占い」公開中です!!2026年7月〜12月のあなたの運勢はいかに!?>>下半期占いはこちら