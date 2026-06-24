30度を超える夏日かと思ったら雨が降り気温も急降下…天気が安定しないこの季節、朝晩の寒暖差などで体調の悩みに頭を抱える人は多い。【図解】《シチュエーション別》くしゃみ時の姿勢リスクと松田さんが提唱する防衛策また、春のスギ・ヒノキ、初夏のイネ科植物による花粉は落ち着いてホッとしたのもつかの間、夏の終わり頃から秋にかけてはブタクサの花粉のピークが控えており、年間を通じて「花粉症」に悩まされている人は少な