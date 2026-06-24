矛盾校則【漫画】本編を読む地毛が茶色い生徒に「うちは髪染め禁止だぞ！」と教師は言うが、「これは地毛です」と生徒は反論！それに対し、「髪を黒く染めろ！」と校則に矛盾する指導をしてしまう。5コマギャグ漫画家、伊東(@ito_44_3)さんの創作ギャグ漫画「矛盾校則」を紹介するとともに作者にインタビューを行った。■「なぜ従わなければならないの？」生徒たちの本音矛盾校則 1矛盾校則 2矛盾校則 3「うちは髪染め禁止だぞ！」