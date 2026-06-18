アーティストの竹内唯人が、国民的俳優の兄が自身のローンを肩代わりしてくれたというエピソードを明かした。

【映像】借金肩代わりの元となったアウディ

6月18日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #4』（ABEMA）が放送。資産を売る当事者として、国民的俳優・竹内涼真の弟の唯人が、まさかの逆オファーで参戦した。

唯人は19歳の時に恋愛リアリティーショー『オオカミちゃんには騙されない』に出演し、一途な姿が反響を呼んで大ヒット。わずか3カ月後には歌手デビューを果たした。当時の反響について、「毎週Twitter（現X）のトレンドで1位になってた」と振り返る。

19歳で月収100万円を手にすると、21歳でアウディの新車を約400万円で購入。しかし、コロナ禍が転機となった。「コロナ禍で何もせず、来た案件を写真を撮って載せて、お金をもらう。SNSを全く動かさず、コロナ明けで一気に差がついた」と、当時の甘い考えを語る。

2024年に仕事がなくなると、家賃や車のローン支払いが不可能な状況に。「とうとうやばくなって、まず家を出ることになり、『とりあえず車を売ります』と」。売却したお金は残りのローンに充てたものの、相殺できず170万円ほどの支払いが残ってしまったそうだ。

その当時、保証人になっていたのが兄の涼真で、業者から「全然支払いがない」という連絡がいったという。すると、涼真が「お前何してんの？金ないの？俺が一旦出すから」と肩代わりしてくれたそうで、唯人は「ギリギリ事なきを得た」と語った。なお、その後は住む家もなく、兄の家に居候したことも明かされた。