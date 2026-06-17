サッカー観戦のときなど、みんなでワイワイつまめる！おうちパーティーで喜ばれるフィンガーフード5選。手軽に作れてテーブルも華やかになるレシピを集めました。巻いたり、串に刺したり、日本らしいひと品もあって、どんな集まりでも大活躍しますよ。 ▼巻くだけ簡単おしゃれ！「チーズドッグ風のひと口おつまみ」 餃子の皮にウィンナーとスライスチーズを包んで焼くだけ。皮を2枚重ねることでもちっとした食感が出て、トルティ