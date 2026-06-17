【サッカー観戦にはこれ！】みんなでワイワイ！おうちパーティーで映えるフィンガーフード5選

サッカー観戦のときなど、みんなでワイワイつまめる！おうちパーティーで喜ばれるフィンガーフード5選。手軽に作れてテーブルも華やかになるレシピを集めました。巻いたり、串に刺したり、日本らしいひと品もあって、どんな集まりでも大活躍しますよ。

▼巻くだけ簡単おしゃれ！「チーズドッグ風のひと口おつまみ」

餃子の皮にウィンナーとスライスチーズを包んで焼くだけ。皮を2枚重ねることでもちっとした食感が出て、トルティーヤのような仕上がりに。ケチャップをつけて食べるのもおすすめです。

▼海苔とご飯で作る「日本のフィンガーフード・Onにぎらず」

にぎらずに具材をのせるだけという新感覚のレシピ。海苔の上に薄くご飯を広げてくるっと巻き、輪切りにしたら断面を上にして好きな具材をのせるだけ。色とりどりの具材をのせると見た目も華やかで、テーブルがぐっと明るくなります。

▼串に刺してかわいい！「生ハムとチーズのピンチョス」

ベビーチーズに生ハムを巻いて、きゅうりとミニトマトと一緒に串に刺したピンチョス（スペイン発祥のひと口料理）。仕上げにイタリアンドレッシングをお皿にちょんちょんと飾るだけで、おしゃれなおもてなしの一品に。火を使わないので準備がラクなのも助かります。

▼トースターにおまかせ！「魚肉ソーセージのマヨチーズカナッペ」

食パンをひと口サイズに切り、マヨネーズ・粉チーズ・粒マスタードを混ぜたソースで和えた魚肉ソーセージをのせてトースターで焼くだけ。サクッとしたパンとふわっとした魚肉ソーセージの食感の違いが楽しく、粒マスタードのピリッとしたアクセントがあとを引くおいしさです。クックパッド内「カナッペ」の検索でも上位に入っている実力派レシピですよ。

▼オーブンで焼くだけ！「ハニー＆セサミチキン」

鶏もも肉を醤油や蜂蜜、ごま油などを合わせたマリネ液に漬け込み、表面にたっぷり白ごまをまぶしてオーブンで焼くだけ。香ばしいゴマとジューシーな鶏肉の組み合わせが後を引くおいしさで受けが良いと評判のレシピです。串に刺してテーブルに出すとつまみやすく、盛り上がること間違いなし。





スポーツ観戦中も、手でつまんで食べられるフィンガーフードなら手軽にワイワイ楽しめるからぴったり。準備も後片付けも少ないレシピばかりなので、ぜひ大勢集まったときにも試してみてくださいね。