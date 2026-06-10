【「組長娘と世話係」コミックス16巻】 7月10日 発売 価格： 897円 限定版 1,980円

マイクロマガジンは、同社のマンガレーベル「コミックELMO」より「組長娘と世話係」のコミックス16巻を7月10日に発売する。価格は897円。ステッカーとミニクリアファイルセットが付属する限定版も発売される。価格は1,980円。

「組長娘と世話係」は、累計170万部突破を記録するつきや氏の任侠コメディー。テレビアニメ化もされている。16巻では、「コミックELMO」に掲載された第132話から138話までが収録される。

今回、コミックス16巻の発売を記念し、つきや氏のサイン会が広島県広島市にある「BOOK GALLERY KOBUNKAN」と東京都池袋にある「アニメイト池袋本店」の2カ所で開催される。

広島と東京でサイン会開催

BOOK GALLERY KOBUNKAN

開催日：7月19日

開催場所：広島駅ビルミナモア3階WEST「BOOK GALLERY KOBUNKAN」店内ギャラリースペース

【第1部】14時～

【第2部】15時～

申込方法：7月10日発売「組長娘と世話係16巻」を予約・購入した人に参加券が配布される。

※BOOK GALLERY KOBUNKANサイン会に関する問い合わせ先

BOOK GALLERY KOBUNKAN：電話番号 082-506-3288

詳細はBOOK GALLERY KOBUNKAN公式サイトを確認してほしい。

□「BOOK GALLERY KOBUNKAN」サイン会特設のページ

アニメイト池袋本店

開催日：7月26日

開催場所：animate hall WHITE（アニメイト池袋本店 南館9F）

【1部】開場12時30分 開演13時

【2部】開場14時30分 開演15時

申込期間：6月5日～7月6日

当選通知：7月中旬頃予定

申込方法：応募シリアルによる抽選

詳細はアニメイト公式サイトにて確認してほしい。

□アニメイト「組長娘と世話係 16」発売記念 つきや先生 サイン会」特設ページ

コミックELMO「組長娘と世話係 16」

マンガ：つきや氏

□「組長娘と世話係 16」のページ

□「組長娘と世話係 16 ステッカー＆ミニクリアファイルセット付限定版」のページ

【あらすじ】

おはぎのダイエットをしたり、鷹松の大親分の姐さんが突然現われたり、雅也の古い知り合いが襲ってきたり……。なごやか＆激動＆シリアスの第16巻!!

「組長娘と世話係 16 ステッカー＆ミニクリアファイルセット付限定版」

【セット内容】

（1）書籍「組長娘と世話係 16」

（2）特典・ステッカー

※台紙サイズ：105×145mm（縦×幅）予定

※台紙の中にくりぬけるステッカー（霧島・八重花・組長・おはぎ）が入る。

（3）特典・ミニクリアファイル（2種）

※サイズ：200×140mm（縦×幅）予定