ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが「【知らないと損】Visa割キャンペーン完全攻略！楽天カード優遇＆三井住友カード最大30％還元」を公開した。動画では、Apple Payを用いた「Visa割キャンペーン」の概要と、特定のクレジットカードを組み合わせることで還元率を最大化するテクニックを解説している。 おにまる氏はまず、Apple PayのVisaタッチ決済を利用すると抽選でキャッシュバックが当た