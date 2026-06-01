macOS 27のコードネームは「Golden Gate」、Siriの単体アプリを搭載しLiquid Glassの視認性も向上
日本時間の2026年6月9日(火)午前2時から開催されているAppleの年次開発者会議「WWDC26」の基調講演で、iOS・iPadOS・macOS・watchOS・tvOS・visionOS にバージョン27が登場することが発表されました。macOS 27のコードネームは「Golden Gate」になります。
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macOS 27ではLiquid Glassの透明度が調整されて各種ボタンやラベルの視認性が向上します。
また、メールの検索機能が大幅に強化され、必要なファイルを素早く探せるようになりました。
Siriの単体アプリも登場。Siriとの会話履歴を後から参照することができます。iPhoneなどの別デバイスでの会話も同期されます。
SiriにはApple Intelligence統合されており、Macに保存されているファイルを参照して質問に応じてくれるようになりました。
メッセージアプリやメールの内容をもとに入力するテキストの内容を先回りして生成し、入力欄にフォーカスした際に下書きを提示してくれます。
さらに、画面内に映っているものについて即座にSiriに質問したりウェブ検索したりといった画像認識機能も搭載されました。
macOS 27は日本時間の2026年6月9日に開発者向けのテスト提供が始まり、正式版は2026年秋にリリースされる予定です。