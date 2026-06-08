NHK連続テレビ小説『風、薫る』。6月9日放送の第52話では、権田（梅垣義明）がセツ（村上穂乃佳）を連れ戻そうとする。 参考：『風、薫る』と『ばけばけ』の女郎描写は何が違う？夕凪となみから紐解く“地獄”のリアル 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 りん（見上愛）らが夕凪（村上穂乃佳）に関する記事を見つけ