歌手でタレントの渡辺美奈代が４日、オフィシャルブログを更新。自室の模様替えを始めたことを明かした。 渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。 この日、渡辺は「模様替え