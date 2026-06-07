渡辺美奈代、自室を模様替え…愛用シャンデリアの引っ越し報告
歌手でタレントの渡辺美奈代が４日、オフィシャルブログを更新。自室の模様替えを始めたことを明かした。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、渡辺は「模様替え」と題してブログを更新。「私のお部屋を少しずつ模様替え」と切り出し、天井に設置された照明器具や取り外したブラックカラーのスタイリッシュなシャンデリアのパーツなど、部屋の雰囲気を変えるための作業が進められている様子を公開。
最後には「私のお部屋にあったシャンデリアはもやしくんのお部屋に」と報告し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「ご自分で！すごい」「模様替え！素敵」などの声が寄せられている。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
最後には「私のお部屋にあったシャンデリアはもやしくんのお部屋に」と報告し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「ご自分で！すごい」「模様替え！素敵」などの声が寄せられている。