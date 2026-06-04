米グーグルの日本法人、グーグル合同会社に勤務する都内在住の男性社員（45歳）が、社内での「PIP」（Performance Improvement Plan＝業績改善計画）の開始を契機に適応障害を発症したとして、6月3日、渋谷労働基準監督署に労災申請した。代理人らが同日、都内で会見を開き、経緯を明らかにした。 PIPとは、業績や能力が基準に満たないとされる従業員に対し、1～3か月の期限を設けて改善目標を課すプログラム