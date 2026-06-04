鳥貴族のミックスジュース、まさかのプロテイン化　「これはプロテインです」

「トリキのミックスジュース」が、まさかのプロテインに。

焼鳥屋チェーン「鳥貴族」を展開する株式会社エターナルホスピタリティジャパンは、プロテインブランド「beLEGEND（ビーレジェンド）」とタッグを組んだ新商品「ビーレジェンド WPC プロテイン 鳥貴族監修ミックスジュース風味」を6月9日より数量限定で発売すると発表しました。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ 牛乳で割るだけでトリキ定番の味を再現

本商品の最大の特徴は、鳥貴族の店舗で愛されている人気デザートドリンク「ミックスジュース」の味わいを忠実に目指したこと。鳥貴族での楽しい時間を呼び起こすような濃厚で爽やかなフルーツの風味に仕上げられており、牛乳で割るだけで手軽にその本格的なおいしさを再現できるそうです。

フレーバーとしての飲みやすさはもちろんのこと、プロテインとしてのスペックも優秀です。牛乳200mlで割った場合、1杯で20gのたんぱく質をしっかりと摂取できる設計になっており、トレーニング後はもちろん、健康や美容を意識する人にも取り入れやすい仕様となっています。

パッケージも鳥貴族でお馴染みの黄色い看板ロゴが中央に大きく配された特別仕様で、「これはプロテインです」という遊び心のある注意書きが添えられているのもユニークなポイント。

■ 4800袋の数量限定 オンラインストアのみでの取り扱い

居酒屋チェーンと本格プロテインブランドという、意外すぎる組み合わせの今回の新商品。価格は3900円（税込）で、用意されるのは4800袋の限定販売となります。

なお、商品はオンラインストア限定での取り扱いとなっており、実際の鳥貴族の店舗での販売はありません。6月9日の12時より、ビーレジェンド公式オンラインストアをはじめ、Amazonや楽天市場などの主要ECモールにて順次販売が開始されるとのことです。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026060401.html