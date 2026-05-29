ホテルニューアカオ（静岡県熱海市）が運営する「Restaurant ＆ Sweets 花の妖精」は6月1日より、静岡・伊豆が誇る初夏の柑橘“伊豆ニューサマーオレンジ”を使用した爽やかなパフェ「伊豆ニューサマーオレンジのパフェ〜初夏の香り〜」と、個性の異なる2種類のマンゴーを贅沢に使用した「濃厚で香り高い2種類のマンゴーのパフェ〜伊豆レモネードのエッセンス〜」の販売を開始します。■初夏から夏へと移ろう季節を五感で味わうス