海を一望しながらパフェを。ホテルニューアカオ・絶景カフェ「花の妖精」に初夏を彩るパフェ2種が登場

ホテルニューアカオ（静岡県熱海市）が運営する「Restaurant ＆ Sweets 花の妖精」は6月1日より、静岡・伊豆が誇る初夏の柑橘“伊豆ニューサマーオレンジ”を使用した爽やかなパフェ「伊豆ニューサマーオレンジのパフェ〜初夏の香り〜」と、個性の異なる2種類のマンゴーを贅沢に使用した「濃厚で香り高い2種類のマンゴーのパフェ〜伊豆レモネードのエッセンス〜」の販売を開始します。

■初夏から夏へと移ろう季節を五感で味わうスイーツ体験

クラシカルな雰囲気の店内からは、目の前に広がる相模灘の絶景を望むことができ、季節の果実を使用した華やかなパフェとともに、視覚と味覚で至福のひとときを楽しめます。

初夏から夏へと移ろう季節を五感で味わう、同店ならではのスイーツ体験を提供します。

◇伊豆ニューサマーオレンジのパフェ 〜初夏の香り〜

グラスには、ニューサマーオレンジの果汁や果肉を閉じ込めたゼリーと、伊豆ワインでやさしく煮込んだコンポートを重ね、みずみずしい甘酸っぱさと華やかな香りが口いっぱいに広がります。

さらに、静岡県産紅茶を使用したふわふわのシフォンケーキに、ニューサマーオレンジがほのかに香るフロマージュブランのムースを合わせ、柑橘の爽やかな酸味とクリーミーな口どけが心地よく調和。

濃厚なバニラアイスと、ニューサマーオレンジの果皮を使用したチョコレートアイスが重なり、柑橘の爽やかな余韻が広がる奥深い味わいに仕上げました。

アクセントとして、香ばしく焼き上げたフロランタンチュイルを添え、軽やかな食感をプラス。ナッツとキャラメルの豊かな風味が柑橘の風味を引き立てる、初夏にぴったりの贅沢な一品です。

【商品名】伊豆ニューサマーオレンジのパフェ〜初夏の香り〜

【提供期間】2026年6月1日〜7月14日

【提供時間】ティータイム 10:00〜17:00（L.O.16:00）

【価格】2,200円

【提供場所】Restaurant＆Sweets花の妖精（ホテルニューアカオ敷地内）

◇濃厚で香り高い2種類のマンゴーのパフェ 〜伊豆レモネードのエッセンス〜

芳醇な香りと濃厚な甘みを楽しめる「アップルマンゴー」と、鮮やかな甘さが魅力の「タイマンゴー」。個性の異なる2種類のマンゴーを贅沢に使用し、南国の果実感を存分に味わえる夏限定パフェに仕上げました。

グラスの底には、伊豆産レモンを使用した“伊豆レモネード”と、爽やかな香りとやさしい辛味をもつ新生姜を合わせた特製マンゴーゼリーを忍ばせています。

レモンの軽やかな酸味と新生姜の清涼感が、マンゴーのコク深い甘みを引き立てます。

なめらかなココナッツブランマンジェやマンゴーソース、香ばしいシュトロイゼル、ココナッツサブレを重ね、食べ進めるごとに異なる食感と風味を楽しめる一品に。さらに、伊豆レモネードマドレーヌやマンゴーのダックワーズ、繊細なマンゴーチュイル、葉型のラングドシャクッキーをあしらい、華やかで上品な見た目に仕立てました。

濃厚なマンゴーの甘みとココナッツのまろやかさに、レモンと新生姜の爽やかな余韻が重なり合う、夏の伊豆を感じる季節限定パフェです。

【商品名】濃厚で香り高い2種類のマンゴーのパフェ〜伊豆レモネードのエッセンス〜

【提供期間】2026年6月1日〜8月31日

【提供時間】ティータイム 10:00〜17:00（L.O.16:00）

【価格】2,400円

【提供場所】Restaurant＆Sweets花の妖精（ホテルニューアカオ敷地内）

■【Restaurant ＆ Sweets 花の妖精】

相模灘を一望できるロケーションに位置するカフェ「花の妖精」。大きな窓の向こうに広がる海と空のパノラマが、時間帯や季節ごとに異なる表情を見せます。四季折々の景観とともに、地元・静岡や伊豆の旬の素材を活かしたスイーツやドリンクを提供。クラシカルで落ち着いた店内は、日常を離れてゆったりと過ごせる癒しの空間です。

所在地：〒413-0033 静岡県熱海市熱海1993-65

定休日：水曜日（祝祭日の場合は営業）

営業時間：

・ティータイム: 10:00〜17:00（L.O.16:00）

・ランチタイム: 11:00〜15:00（L.O.15:00）

アクセス：JR熱海駅よりホテルニューアカオ行きの無料送迎バスでホライゾン・ウイング下車、徒歩3分（ホテルニューアカオ敷地内）

＜花の妖精公式SNS＞

Instagram：https://www.instagram.com/cafe_yousei

Facebook：https://www.facebook.com/hananoyousei/

＜オンライン予約＞

TableCheck：https://www.tablecheck.com/ja/hotel-new-akao-flower/reserve

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